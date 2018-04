Boadella, president de Tabàrnia... i de TVE

Està donant molt de si, ni que sigui de manera diferida, la roda de premsa que va oferir Albert Boadella com a autoproclamat president a l’exili de Tabàrnia. Aquesta plataforma que passa com a broma simpàtica espanyolista, però que conté un discurs d’odi racial prou fort perquè els polítics de Ciutadans que es feien farts de repiular els seus inflamats missatges hagin començat a mirar cap a una altra banda. Al capdavall, no queda gaire bé donar suport (públic) a un grup que té com a també autoproclamat president del cercle d’empresaris de Tabàrnia el mític Gerard Bellalta, ex Plataforma per Catalunya, l’última proesa del qual és homenatjar el llibreter filonazi Pedro Varela, que ha ingressat aquest abril a la presó per editar sense autorització el Mein Kampf d’Adolf Hitler. Ai, quins simpàtics trapelles, la bona gent de Tabàrnia.

Doncs bé: resulta que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha examinat la cobertura de la roda de premsa que va fer el Canal 24 Horas, de RTVE. I ha conclòs que la manera d’enquadrar la informació podia confondre l’espectador, ja que li donava carta de naturalitat a una invenció que només bull en la sobreescalfada testa dels seus defensors. Tant la narració com els càirons definien Boadella com a “president de Tabàrnia a l’exili”, assumint el llenguatge -i, per tant, el marc mental- dels promotors de la iniciativa. Però pobre de tu que a TV3 parlin de Puigdemont com a president a l’exili.

Aquesta roda de premsa va motivar que José Antonio Sánchez, president de RTVE, mentís en seu parlamentària dient que els càirons no deien el que efectivament deien i tothom va poder veure a les xarxes. Que menteixi aquest càrrec, però, deu ser una mostra d’irreprotxable coherència amb la deriva que els informatius han pres des que comanda la casa.

En tot cas, l’expedient del CAC viatjarà ara a Madrid, on hi ha la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, amb la il·lusió de saber que rebrà el mateix tractament exquisit que els altres informes catalans que l’han precedit: la indiferència més absoluta. Però, com deia Pedrolo -segueixo celebrant-ne el centenari-, cal protestar fins i tot quan no serveix de res.

Ahir, per cert, a l’hora de mostrar la gegantina concentració en defensa dels presos polítics, RTVE va tornar a fer política des dels càirons, posant-hi “Desafiament a la llei”. ¿Ser al carrer reivindicant una causa és ja il·legal? Deu ser que l’ens -ben informat com és obvi dels neguits i desitjos del govern espanyol- sap ja que estem a tres Telediarios de tenir prohibit el dret de manifestació.