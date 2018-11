Borrell i les amistats del rei emèrit

LA TROBADA del rei Joan Carles amb el príncep hereu saudita ha estat qualificada de “casual” pel ministre Borrell. És difícil de creure que sigui casual que el rei emèrit espanyol saludi Bin Salman en un moment en què fins i tot la CIA l’assenyala com a responsable polític de l’assassinat d’un periodista, que la trobada sigui fotografiada i que la imatge sigui difosa per l’agència Efe. L’escena recorda allò que va dir Trump, que amb l’Aràbia Saudita primer són els negocis i el petroli i després l’ètica, i més en el cas d’Espanya, perquè les dues monarquies estan unides per “estrechos lazos de amistad”, que deien fa anys als telediarios. No, casual no ho sembla, i si és alguna cosa és una escena de la qual el govern espanyol hauria de dir que li sap molt greu, que Joan Carles es va equivocar i que no tornarà a passar.