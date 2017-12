Brossa o nunca es tarde si la dicha es buena

Joan Brossa tiene el aspecto de un intelectual de pieza teatral escrita por Sartre. Viste a base de suéter y pantalón, y va descorbatado. Es un hombre maduro que apareció en el campo literario catalán a través de sus libros de poemas y que conmovió este campo literario con sus Poemes civils. Joan Brossa tiene escritas cuarenta obras teatrales en catalán. Una de ellas, Or i sal, la representaron en el Palacio de la Música y después la incluyeron dentro del ciclo de Teatro Latino. -A la primera representación vinieron los “críticos reservas” y la dejaron bien. A la segunda vinieron los profesionales y no dejaron piedra sobre piedra. Algunos llegaron incluso al insulto personal. / Las obras de Joan Brossa han sido escogidas por el cuadro escénico de la Escuela de Arte Dramático Adrián Gual, para su representación. -Hace veinte años que escribo teatro catalán. -¿Por qué no ha estrenado? -Nunca me he preocupado. Ahora sí. Ahora pienso estrenar lo que pueda. / Lamenta la exclusividad que han tenido dentro del teatro catalán, obras ramplonas, sin ningún interés humano, y las que pretendían tenerlo lo hacían a base de elementos no demasiado limpios. Centramos la entrevista en el teatro escrito en catalán. -¿Tiene público? -No. Y el que tiene es culpable de su mediocridad. El teatro catalán tiene todo el aire de “teatro para andar por casa”, sin la menor proyección. -¿Sagarra? -En el aspecto teatral un mito. Su labor ha sido en mi opinión negativa. No ha aportado nada nuevo. En su teatro de “ideas” como La ferida lluminosa da la impresión de no haber jugado limpio. Resulta especulativo y gratuito. Creo mucho más en Guimerà e Ignacio Iglesias. Éstos sí eran autores arraigados en su tiempo y dispuestos a hacerse responsables del mismo. […] Muchos creadores españoles viven hoy en la contradicción de escribir sus obras en el idioma que les es propio y verlas publicadas por primera vez en un idioma extraño. Es el misterio de las contrataciones comerciales ligadas a la cultura. A Brossa le han traducido una obra al alemán y ha cedido los derechos de representación y audición a la TV y la radio de Alemania Occidental. El título de la obra: El cap violent. El autor sigue produciendo. Trabaja de dos a cinco horas diarias. No tiene preocupaciones económicas, es soltero y gana lo suficiente para vivir. […]