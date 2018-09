Caça col·lectiva d’immigrants

Ja són massa els líders polítics europeus que ens bombardegen amb els seus discursos incendiaris i xenòfobs sobre una suposada crisi migratòria. Parlen de conceptes com invasió o allaus a les fronteres, quan el que realment passa és que som davant una greu crisi dels valors fonamentals que sustentaven Europa.

La perversa i repetida vulneració de drets fonamentals com el dret a la vida de les persones que fugen dels seus països en situacions extremes ha sigut la banda sonora d’un estiu en què ens han volgut fer creure que les nostres fronteres es desbordaven davant un “col·lapse migratori”. El relat generat des de determinats posicionaments polítics carregats de pura demagògia atempta directament contra els drets i llibertats de moltes persones que o bé moren en la ruta marítima més perillosa, o queden condemnades a estar recloses en camps de refugiats on la seva vida s’atura, o bé, les més ben aventurades, arriben a algun país europeu on molt probablement seguiran excloses d’un sistema que les relega a l’oblit gairebé sense oportunitats.

L’OIM i l’ACNUR han recalcat que no estem davant una crisi migratòria sinó que a Europa hi ha una terrible crisi política, fonamentant-se amb dades que confirmen que des dels anys 60 el percentatge de persones que emigren es mostra estable sobre el 3% de la població mundial. Amb tot, aquest any, tal com assenyalen les xifres d’arribades de persones al conjunt de la UE, s’han reduït a la meitat en relació a l’any passat.

El problema de fons és la manca d’acció real pel que fa a les veritables causes de les migracions i la manca evident d’actuacions europees coordinades des de la perspectiva dels drets. La vergonyosa disminució de les inversions en cooperació internacional i ajuda humanitària, contraposada a l’augment en la inversió dels controls fronterers, també fa que Europa estigui en estat terminal respecte del que era i havia de ser.

Com denuncien ONGs com Stop Mare Mortum, Open Arms o Lafede.cat, les migracions només són un problema si es vol que ho siguin, i aquest any la paradoxa ha agafat més força i virulència. A Europa arriben menys persones, però, tal com denuncien aquestes organitzacions, en moren moltes més en el trajecte.

Els nostres diners són invertits en països fronterers on es vulneren sistemàticament els drets humans. Per exemple, la major part de dones que emprenen el viatge reconeixen haver patit violència sexual i altres violències reiterades. Pel fet de creuar fronteres són violades pels cossos policials o militars de diferents països de trànsit, i de vegades són obligades a prostituir-se en països fronterers com el Marroc o Turquia. Expliquen també violacions habituals en camps de refugiats de països com Líbia, on moltes acaben també sent explotades sexualment o venudes per contraure matrimonis forçats.

I des d’aquí seguim pagant a aquests països fronterers perquè Europa pugui dormir més tranquil·la, perquè ens segueixin posant la bena als ulls, per sentir-nos autèntics refugiats dels malsons, de les morts i crisis d’ altres països. Cada dia més embolcallats per mentides de polítics que es descobreixen més propers a l’extrema dreta, amb l’orgull dels salvapàtries d’una Europa que no representa els valors fundacionals que la van forjar.

I és que les darreres manifestacions violentes de la ultradreta a Alemanya contra la suposada criminalitat lligada a l’arribada d’immigració, que ha ajuntat militants del partit d’extrema dreta, neonazis i membres de Pegida que abanderen el que han anomenat “caça col·lectiva d’immigrants” per netejar la zona d’estrangers, no són casualitat. Tampoc ho és l’augment evident del suport als partits d’extrema dreta en diferents països europeus o les fastigoses i inacceptables declaracions del ministre d’Interior italià, Matteo Salvini, que criminalitza les ONG i implementa polítiques, segons diu, per “netejar Itàlia d’immigrants”, tanca els ports italians i nega així l’ajuda humanitària als que ell anomena “carn humana”. O el govern d’Àustria, que planteja militaritzar les fronteres.

I l’estat espanyol, instal·lat en el seu típic vaivé, col·labora amb ONGs a les fronteres sud, però alhora manté els CIE en funcionament i acull un tant per cent irrisori de persones que són rescatades enmig del mar, com a acció simbòlica de canvi de rumb en les polítiques del nou govern, i alhora utilitzant les perverses deportacions en calent.

Podem desenvolupar projectes per explicar als països d’origen de les persones que decideixen emprendre el camí cap a Europa la realitat sobre el trajecte i el que podran trobar si aconsegueixen posar els peus en territori europeu, però també hauríem d’explicar als nostres fills i filles, i a nosaltres mateixos, la realitat de l’esbudellament d’Europa i com l’extrema dreta està aconseguint infiltrar el seu infame discurs a l’ADN europeu.