Cachin torna a la presó

Els diputats comunistes francesos Cachin i Vaillant-Couturier tornen a ésser dispesers de la presó de la Santé. El Govern ho ha volgut així, i la Cambra també. El Govern ha obtingut el que es proposava i els comunistes també. És una victòria a mitges. Realment, tots hi surten guanyant. De cinc diputats que havien de reingressar a la presó, només n’hi tornen dos. El Govern fa passar el seu punt, i els comunistes també, perquè seguiran tenint tres diputats fora de la llei, i en tindran dos més que podran presentar com a víctimes. El cas d’aquests diputats és una de les comèdies més divertides de la política francesa: el Govern i ells juguen com el gat i la rata. El ministre de l’Interior, Albert Sarraut, prometé en el seu cèlebre discurs de Constantina, que el Govern ofegaria el comunisme. Els comunistes procuraren fer mèrits suficients per a caure en mans de la justícia. Al cap de poc Vaillant-Couturier era condemnat per un article comentant l’atemptat que contra Mussolini tingué lloc a Bolonya. Més tard eren condemnats Cachin, Marly, Doriot i Duclos per haver excitat els soldats a la desobediència. Els diputats entraren a la presó, on han passat l’estiu. Però vingué el període de sessions de la tardor, i la Cambra considerà que aquests senyors havien estat elegits per a exercir el seu càrrec, i no per a estar-se a la presó. Els diputats foren alliberats. En arribant, però, les vacances de Nadal, aquests senyors havien de tornar a la presó, i no ho feren. La policia no els ha trobat enlloc. En obrir-se els debats parlamentaris, dos diputats, Cachin i Vaillant-Couturier, s’han presentat a la Cambra. El Govern ha dit que aquests senyors estaven fora de la llei, i que d’això en feia qüestió de confiança. Els comunistes i socialistes han replicat que l’actitud del Govern era una violació de la immunitat parlamentària. El debat ha estat pintoresc i ple d’esperit. El Govern Poincaré ha guanyat per 310 vots contra 227. [...] Han votat contra el Govern comunistes, socialistes i 22 radicals. El partit que paga, doncs, la despesa d’aquesta sessió de luxe és el radical que vol tenir un peu a la dreta i l’altre a l’esquerra. Qualsevol actitud que hagués adoptat el partit radical, era perillosa. No obstant, la responsabilitat de fer caure el Govern li hauria estat encara més fatal. ¿Què hi ha guanyat el Govern amb tot això? [...] El Govern fa que la llei sigui respectada. Però, de fet, l’empresonament dels diputats comunistes és ineficaç. La justícia empresona amb el fi de castigar i d’evitar que el delinqüent sigui nociu a la societat. Però els diputats comunistes encara treballen quan són a la presó. Gustave Téry ha fet una caricatura magnífica de la qüestió. Diu Téry que Poincaré hauria d’haver parlat amb les següents paraules a la Cambra: “Una de dues: o Cachin escriurà els seus articles al carrer de la Santé, enlloc d’escriure’ls al carrer de Montmartre, cosa que jutjo indispensable per a la seguretat de l’Estat, o bé tiro per terra el pressupost i deixo enderrocar el franc. Trieu.” [...]