Cal fer bona la victòria del 21-D

La negativa del govern espanyol a afrontar políticament el repte català des del diàleg i la negociació ha tornat a portar el país a una situació límit. Encara més. La seva irresponsabilitat és màxima. I de nou amb un ampli suport a l’Estat: tant des del terreny polític (PSOE i Cs) com des del mediàtic i judicial (Tribunal Constitucional). A més de presos polítics i polítics exiliats, a més de la Generalitat en mans de l’executiu espanyol per una aplicació abusiva de l’article 155 de la Constitució, ara es pretén evitar que el Parlament de Catalunya esculli el polític que més suports parlamentaris té. En els plans de Rajoy no estava previst que les eleccions convocades sota el seu control, i amb l’independentisme estabornit, fossin guanyades per l’independentisme i, encara menys, pel president que ell havia deposat, Carles Puigdemont. La resposta, doncs, ha tornat a ser l’autoritarisme: utilitzar la legalitat per pervertir la voluntat popular. Tensar al màxim la situació per provocar una fractura en un rival al qual no s’ha pogut derrotar a les urnes.

I quina és la millor resposta davant aquest intolerable embat? Ara mateix, la majoria independentista al Parlament de Catalunya té tres opcions: desobeir les indicacions del TC, ajornar la resposta o acatar. Cap és òptima. La desobediència -és a dir, mantenir Puigdemont com a candidat a la investidura- té l’indubtable valor de la dignitat davant un Estat cada cop menys democràtic i d’un tribunal que, lluny de fer d’àrbitre, s’ha erigit en actor polític al servei de l’estratègia del govern espanyol. Però té també el perill d’allunyar el retorn d’un autogovern legítim basat en el vot ciutadà, d’empitjorar la situació dels polítics presos i de polaritzar la societat catalana tal com s’ha perseguit des de l’unionisme. La solució de donar-se una mica més de temps evita ara el xoc, tant intern dins l’independentisme com amb l’Estat, però en realitat no resol res i manté, també, la Generalitat en mans de Rajoy. I l’opció d’acatar i buscar un candidat alternatiu suposa empassar-se una imposició humiliant, però permet recuperar el control institucional, treure pressió sobre els presos polítics i reprendre la iniciativa de govern amb el necessari objectiu d’ampliar la majoria social independentista. Sigui quina sigui l’opció que avui es prengui, cal pensar en el conjunt del país, mirar no només el curt termini, posar l’interès col·lectiu per davant del partit o les persones, pensar més amb el cap que amb el cor i evitar una repetició d’eleccions que podrien haver-se de fer en condicions encara més difícils. L’independentisme té l’obligació de posar-se d’acord i de plasmar la seva incontestable victòria del 21-D.