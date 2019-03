Camí benèvol, Barça irregular

El Barça ja sap el camí que haurà de recórrer si vol aixecar la seva sisena Champions d’avui en onze setmanes a Madrid, i el primer que s’ha de dir és que el sorteig podria haver estat molt més agressiu per als de Valverde. Però, tot i que algunes cases d’apostes el situen com a segon màxim favorit per darrere del City, l’equip blaugrana continua deixant sensacions tan oposades que és igual de plausible imaginar-se’l campió com tenint problemes contra qualsevol rival.

Anem a pams. L’eliminatòria de quarts contra el United sembla més dura repassant l’historial o la plantilla dels red devils que analitzant-ne el present. És evident que les prestacions de l’equip han millorat des que Solskjaer va agafar el relleu de Mourinho a la banqueta, perquè només ha perdut dos dels divuit partits que ha dirigit el noruec, però continua sent el més assequible dels quatre anglesos que hi havia al bombo. D’avui al partit d’Old Trafford, el United anirà recuperant lesionats, i té individualitats d’alt nivell per donar i per vendre -Pogba, Rashford, Lukaku o Martial, entre d’altres- que et poden tombar si et distreus, però continua mostrant un rendiment col·lectiu massa desigual. Ni són una garantia en defensa -de fet, tenen la pitjor parella de centrals dels vuit quartfinalistes-, ni ataquen fluidament, sinó que ho fan a cops de talent i orgull.

Tot i que el Barça també és irregular, capaç de fer una primera part fantàstica contra l’Olympique de Lió i, a continuació, complicar-se la vida amb vint minuts de disbauxa a la segona part, se’m fa difícil imaginar que el United el pugui eliminar a doble partit. En canvi, si els pronòstics es compleixen, una semifinal contra el Liverpool ja serien figues d’un altre paner, perquè l’equip de Klopp, fins i tot sense estar al nivell de la temporada passada, no perdonaria alguna d’aquestes llacunes a què ens ha acostumat l’equip de Valverde, en què perd la seva solidesa habitual.

És cert, val a dir-ho, que fa la sensació que l’equip pateix molt menys que els que ens el mirem des de fora aquestes fases en què ni ensuma la pilota, com si, conscient que ja no pot monopolitzar el joc com abans, s’hagués acostumat a treure aigua de la barca amb una solvència que no tenia anys enrere. En tot cas, és un aspecte que cal corregir per ser un aspirant ferm al títol. La millor notícia del sorteig és que als dos equips que han mostrat més potencial, el Juventus i el City, no els veuríem fins a la hipotètica final. Aprofitem el temps.