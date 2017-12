Campanya en estat d’excepció

Dissabte, uns mossos van impedir a unes àvies el pas al port de Mataró perquè portaven bufandes grogues i estava previst que Rajoy hi anés a fer un míting. El va fer, i va insistir a proclamar que, gràcies a l’aplicació del 155, a Catalunya es torna a viure en plena normalitat. L’endemà Carlos Carrizosa, de Cs, exercint el seu paper d’intel·lectual del partit, va afirmar sense rubor que “aquestes són unes eleccions controlades pels jutges, i per tant són democràtiques”. Diu aquest disbarat en contraposició a l’1-O, en què, segons Carrizosa, “la gent votava cinc vegades” (quan van començar a dir-ho, només eren dues).

Són només dos exemples de la mena d’animalades que ens tocarà presenciar i sentir en els propers dies, i no són ni seran les més greus. No pot ser d’altra manera en una campanya que, en ella mateixa, és un contrasentit flagrant: una convocatòria electoral que intenta maquillar la fallida d’una democràcia i d’un estat de dret. Un nacionalista espanyol probablement s’enfadarà amb el títol d’aquest article, i afirmarà que precisament la prova que a Espanya i a Catalunya no hi ha cap estat d’excepció és que s’han convocat eleccions d’acord amb la legalitat. Sí: d’acord amb una legalitat que empara i proposa condecorar policies que apallissen ciutadans, que suprimeix per complet l’autogovern de Catalunya d’un cop damunt la taula i que protegeix i anima els grups violents d’extrema dreta mentre fa presos polítics entre líders civils i dirigents polítics netament pacifistes.

En realitat aquesta campanya, com és habitual de dir, ja fa temps que va començar, i gosaríem fins i tot dir en quina data ho va fer. Va ser el 17 d’agost, quan, amb les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils encara a terra, alguns cappares de l’espanyolisme s’afanyaven a demanar que se suspengués el referèndum de l’1-O (encara esperem que expliquin amb quina lògica), i buscar sobretot la manera de culpabilitzar dels atemptats les autoritats polítiques i la policia catalana. Una vegada creuada la línia vermella de la falta de respecte pels morts (va ser fàcil, perquè les víctimes d’ETA i de l’11-M ja havien estat objecte de manipulacions obscenes), la resta de línies vermelles en el setge i demolició de les institucions catalanes han anat essent superades ràpidament una rere l’altra, fins a arribar a aquestes eleccions, que òbviament no resisteixen cap examen de qualitat democràtica, però que acceptem com a única sortida possible a curt termini.

Tota la infàmia acumulada en aquests quatre mesos és tan ofensiva que l’única consigna possible per a aquesta campanya és, com deia ahir Toni Soler, guanyar. Per davant de tota altra consideració cal guanyar aquestes eleccions, en vots i en escons si pot ser, i demostrar així al món, i sobretot demostrar a la mateixa ciutadania de Catalunya, que el poema Saltamartí de Joan Brossa segueix tan vigent com sempre. Diu així: “Ninot que porta un pes a la base i que, desviat de la seva posició vertical, es torna a posar dret. El poble”.