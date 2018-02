Càrregues policials?, esteu malfixats

Trapero es va convertir en un heroi involuntari a causa de la incompareixença del responsable polític de torn a l’hora de comunicar l’operació policial després de l’atemptat del 17-A. Dotat per a la comunicació i amb orgull indissimulat de representació del cos de Mossos d’Esquadra, Trapero va caure en la trampa política de convertir-se en portaveu gairebé únic d’una operació complexa i d’èxit. Amb la ràpida intervenció i desarticulació de la cèl·lula terrorista de Barcelona i Cambrils va començar el final professional del major dels mossos. Les mostres d’agraïment ciutadà i les portades li han passat factura a l’Estat, i la seva popularitat es va voler capitalitzar a Catalunya. Avui declararà per sedició a l’Audiència Nacional. En la declaració al Suprem, el coronel de la Guàrdia Civil que havia de coordinar les forces policials l’1-O, Pérez de los Cobos, va afirmar que el dia del referèndum “no hi va haver càrregues policials” sinó “actuacions policials per fer complir el mandat judicial” i va acusar els Mossos de facilitar el referèndum. De la seva opinió i dels informes de la Guàrdia Civil en depèn en bona part el futur d’un home que va intentar complir el mandat judicial de no alterar en excés la convivència ciutadana, actuar amb proporcionalitat i advertir els polítics catalans del perill de no adaptar l’estratègia a la violenta realitat que es podien trobar amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. L’home que exigia la col·laboració de l’Estat amb els Mossos està, per fi, fora de joc.