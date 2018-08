Cartes i missatges

Símbols

Si despenjar un llaç groc és tan llibertat d’expressió com penjar-lo, despenjar una bandera espanyola ho serà tant com penjar-la.

HILARI RAGUER

HISTORIADOR I MONJO DE MONTSERRAT

Referèndum pactat

Certament, l’1-O a Catalunya vam celebrar un referèndum, malgrat que el govern espanyol havia assegurat que no se celebraria i malgrat tots els esforços que la força policial va fer per impedir-lo. Haver reeixit a celebrar-lo ha d’omplir d’orgull tots els catalans que hi van col·laborar desinteressadament. Hem de recordar les nombroses temptatives que havia fet el Govern per celebrar aquell referèndum de manera pactada amb l’estat espanyol, sense èxit. I que, llavors, el Parlament va buscar una altra via, que sense ser il·legal podia semblar-ho i que va desembocar en unes conseqüències nefastes.

Però ara som on som i hem de ser realistes. Perquè, ara que hem avançat molt, potser podríem treballar novament i amb més força per aconseguir un nou referèndum pactat amb l’estat espanyol, que ens faci sortir de dubtes del que desitja la majoria dels catalans. I que enretiraria l’afirmació que fan alguns que el sobiranisme divideix la nostra societat: xifres serien xifres, si s’aconseguís una participació més generalitzada que la de l’1-O.

Potser Pedro Sánchez ara sí que voldria un referèndum pactat, si tots plegats, Govern i ciutadania, hi insistim decididament pel dret i pel tort. ¿No seria una solució democràtica al conflicte que estem vivint?

MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH

BARCELONA

Fi del rescat a Grècia

Arribo a Tessalònica, la ciutat més important de Grècia després d’Atenes, el mateix dia que aquest país posa fi al seu deute econòmic amb la UE. Els queda, però, un empobriment general de la població que repercuteix sobretot en els pensionistes i en els joves.

Espanya està patint en molts aspectes un empobriment semblant arran de la corrupció instal·lada en massa àmbits d’individus amb poder o amb càrrecs polítics. Això ha fet malbé molts dels drets adquirits per generacions anteriors, que van lluitar per aconseguir-los.

El mal d’uns pocs repercuteix en una generació que paga per ells. Es diu que Grècia trigarà deu anys més a superar les conseqüències de les mesures aplicades durant la crisi. En el cas d’Espanya crec que ni arribem a conèixer realment la dimensió de la situació econòmica del país.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

TV3 i els artistes de pagès

No és la primera vegada que gemego per la poca atenció que TV3, la nacional de Catalunya, presta als artistes dels territoris interiors. Reconec que l’any passat em van entrevistar al 33 com a novel·lista, i molt bé, però avui la queixa és per causa aliena.

Avui, a les deu del vespre, Tràfec Teatre reposa a la plaça del Forn de Berga el muntatge Assaig T4. N’han fet una desena de representacions a Catalunya, però també a Mònaco (gràcies a un premi) i a França, i tenen contractes per anar a Itàlia i a Letònia. No he vist aquest projecte (i ho lamento), però Tràfec i la seva directora, Lydia Canals, tenen una trajectòria llarga i fructífera que oscil·la entre el notable i l’excel·lent. I que ningú justifiqui la marginació amb l’excusa que és teatre amateur. Si TV3, i els altres mitjans que estableixen la projecció artística a escala nacional, els fes una mica més de cas, ja faria anys que serien professionals. I dels bons, perquè viuen a l’entranya allò que fan a escena.

Pugeu a veure-ho i a filmar-ho, sisplau: el teatre bo és escàs, i l’escena de Catalunya necessita Tràfec tant com Tràfec es mereix el públic de tot el món.

JORDI CUSSÀ

BERGA