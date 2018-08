Cartes i missatges

La perversió de la justícia

Ara resulta que si penjo al carrer un cartell, una pancarta o un llaç groc i darrere meu ve algú disconforme amb el meu missatge i el destrueix, no està impedint que jo em pugui expressar lliurement sinó que està exercint el seu dret a expressar-se. És increïble! Així ho ha dit María José Segarra, la nova fiscal general de l’Estat designada pel PSOE.

Segons la seva lògica, si jo em resiteixo a deixar que algú estripi el meu cartell o pancarta, qui ataca la llibertat d’expressió soc jo i ell és la víctima. Això és una aberració.

El dret d’expressió de qui està en contra d’un missatge no pot passar mai per impedir que es divulgui, sinó per exposar també lliurement la seva opinió. Un tema diferent és que el dret d’expressió als espais públics requereixi una certa regulació. Per exemple, per evitar la saturació i degradació d’aquest espai caldria posar un límit raonable als llocs i al temps d’exposició dels cartells, pancartes i altres elements utilitzats. També els de les campanyes electorals i la publicitat. I si això no es compleix cal sancionar els responsables.

També caldria retirar aquells missatges que inciten o justifiquen la violència. Però el que ha fet la fiscal general és donar una cobertura legal als actes dels grups potenciats per Ciutadans i PP que ataquen la llibertat d’expressió amb l’objectiu de provocar enfrontaments en la societat catalana.

Es tracta d’una nova forma de perversió de la justícia que ens ofereix aquest “estat constitucional i de dret” on vivim. Una més.

JAUME GARCIA RUIZ

MANRESA

No hi ha manera

Fa molts anys que vaig en cotxe a treballar. Els horaris són infernals i, per tant, veig conductors de nit i de dia. I des de fa molts anys observo els ocupants dels vehicles llançant tota mena de residus per les finestres: llaunes, ampolles, bosses de plàstic, restes de plàtans i, fins i tot, ampolles plenes d’orins! Increïble!

Però el pitjor és veure algun conductor que llança la burilla encesa per la finestra. Quan la veig caure, en plena foscor, m’agafa un calfred, conscient que hi ha milers d’arbres a prop de la carretera.

Els diaris, les televisions i els mitjans de comunicació en general ens avisen que hem de ser més nets i respectuosos amb el medi ambient, però no hi ha manera.

¿La solució quina serà? ¿Estimular la gent perquè sigui respectuosa amb el medi ambient pagant-los diners com es feia abans? Recordo que per una ampolla de vidre t’abonaven alguna cosa. ¿Tan insensibles som? ¿Tan interessats que només ens belluguem per amor als diners? Que trist haver d’acceptar que som tan mesquins.

ALBERT ALTÉS SEGURA

VIC