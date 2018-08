Cartes i missatges

Gossos al carrer

Cada vegada trobo més persones que porten el gos al costat sense lligar i amb la corretja a la mà. Només quan els demanes si l’hi poden posar, ho fan. També em trobo amb molts d’altres que el porten lligat amb una corretja que s’adapta al moviment de l’animal, d’aquelles que, de tan llargues que són, moltes vegades el gos ja ha anat cap a les persones que passen pel costat sense que els amos se n’adonin o ja no siguin a temps d’evitar que l’animal entri en contacte amb qui va pel carrer.

Cada vegada hi ha més persones que tenen gossos com a animals de companyia; el fet no suposaria cap problema si es complissin les normes de convivència, entre les quals hi ha la de tenir en compte aquelles persones que, per la raó que sigui, ens desagrada o temem el contacte amb un gos.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Dues minses hores

A la consellera Dolors Bassa vull expressar-li la indignació i la pena que vaig sentir en saber que una mare malalta i la seva filla -dues dones que malauradament feia temps que no es veien- només poguessin abraçar-se i parlar durant dues escasses, minses i tristes hores.

Dolors Bassa és castigada injustament per defensar uns ideals i per treballar per Catalunya. Hauria de ser fora de la presó (com els seus companys) i hauria de ser al costat de la seva mare, per abraçar-la tota l’estona que volgués. Li envio tot el meu suport.

MARIA BUSQUETS I SALTOR

BARCELONA

Tots contra Colau

Vivim una situació crítica, al nostre país i arreu. Patiment, injustícies i desprestigi de la política -per la seva connivència majoritària amb els poderosos- fan que destaquin els lideratges forts de persones que van més enllà dels partits polítics i que han demostrat que són capaces de plantar cara a aquests poderosos. Els anomenats ajuntaments del canvi en són exemples, i segurament el d’Ada Colau és el més representatiu.

Tothom sap que els problemes de grans ciutats com Barcelona no s’arreglen en els tres anys que porta governant, però és indiscutible que s’ha iniciat una nova etapa de transformació a la ciutat, que ja incideix en les condicions de vida de molta gent, tot i que necessita un segon mandat per acabar d’afrontar els grans reptes pendents. El problema és que això genera una gran reacció en contra. Els pròxims mesos seran claus. Segur que no tot s’ha fet perfecte, però és ridícul culpabilitzar-la de tot.

Hi ha hagut un canvi real de prioritats (temes socials, serveis públics, habitatge, necessitats dels barris, feminisme...) i una manera de fer diferent.

XAVIER RIU SALA

BARCELONA