Cartes i missatges

Perdre la raó

Sense afany de generalitzar, i admetent la meva ignorància sobre els ets i uts dels respectius convenis, tinc la impressió que algunes de les protestes sindicals busquen més l’assoliment de poder i notorietat que de justícia. Perquè una cosa és la lícita reivindicació dels drets professionals i una altra de ben diferent és el sectarisme coercitiu -de vegades violent- de certes faccions, que converteixen els danys col·laterals d’una vaga en un autèntic sabotatge social. És del tot legítim -fins i tot audaç- que aquests treballadors vulguin millorar el seu estatus o combatre els abusos patronals o administratius, però sense confondre la fermesa amb la intransigència i els drets amb els privilegis. Si les condicions de treball són indignes, l’esperit revolucionari és comprensible; quan són (relativament) raonables, potser és més escaient buscar el pacte més que l’impacte i la proposició més que la imposició. Perquè qui té la raó té la força, però qui abusa de la força perd la raó.

ÒSCAR PUJOL

BADALONA

Estima’t

T’avergonyeixes de tu, del teu cos... No tens aquells ulls, aquella figura, aquella seguretat. Somies ser tot el que no ets, i et repeteixes: si fos més llesta, més prima, més atrevida... no tindria problemes. Sents que és natural que els altres també s’avergonyeixin de tu i et costa tant creure en tu mateixa que la resta tampoc ho fa. De vegades no cal una paraula, ni un insult, sents que les mirades parlen i et diuen que no poden dissimular la decepció que causes. Et creus que mereixes el menyspreu i que no pots ser estimada per ningú, i molt menys per tu mateixa. Comença el fàstic, i la mort en vida. Et sents transparent, no et queixes, no fas soroll.

Potser no ets la més bonica, ni la més llesta, ni la més àgil, però qui ho és? Què fa que algú sigui millor que un altre? Uns ulls blaus? Un cos ossut? Un 10 a l’examen? Sovint darrere d’aquell cos hi ha hores de gimnàs, darrere d’aquell 10 sacrifici i estudi, darrere d’aquell estil hores de botigues... i darrere d’un somriure, de caminar amb fermesa, hi ha moltes hores d’estimar-se a un mateix, i sobretot de saber-se perdonar els defectes i els errors.

Estima’t! És la lliçó del primer dia de curs, la lliçó més important per sentir-te viva!

CRISTINA GUTIÉRREZ

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Llaços grocs: un element cívic

És intolerable que s’organitzin grups per anar a arrencar els cívics llaços grocs. És intolerable que això passi i que la judicatura i la fiscalia de l’Estat no diguin res. M’agradaria saber què pensen de tots aquests episodis tan antidemocràtics les bases del PSC i del PSOE, ja que la cosa no va, principalment, d’independència sinó de democràcia, dignitat i llibertat.

JOSEP LOSTE

PORTBOU