Cartes i missatges

Estiu? No, gràcies

Cossos rostits que ofenen la vista i el sentit comú. Mosquits que xalen massacrant-te la pell. Aires condicionats que abrusen els carrers o que et fan petar les dents (els del transport públic). Focs que devasten els boscos i l’ànima. Nits xardoroses que no només són sinònim de tabola desenfrenada, sinó també del pitjor enemic nocturn: l’insomni. Suors compartides que fan tirar enrere i no precisament pel seu sex appeal. Turisme -i no turisme- de borratxera d’alta graduació (alcohòlica, no acadèmica). Platges abocador ensardinades que no fan venir aigua a la boca. Programació televisiva enllaunada -quina llauna!- i/o de reposicions més ràncies que el No-Do. Pares aclaparats per les vacances gairebé sempiternes dels seus plançons. Suportar estoicament la cançó endèmica de l’estiu, contradient allò que la música amanseix les feres. Xerradetes feixugues i estereotipades per explicar al company de torn unes vacances potser no paradisíaques. Matar el temps, quan tots sabem que és immortal... Estiu? No, gràcies.

ÒSCAR PUJOL

BADALONA

Tenim molta feina a la Costa Brava

A la Costa Brava hi manca molta intermodalitat entre el tren convencional (R11 i RG1) i les línies de bus. Cal tenir en compte que estacions del tren convencional com les de Portbou, Llançà, Vilajuïga, Figueres, Camallera, Flaçà i Caldes de Malavella estan poc i mal aprofitades per exercir la funció d’enllaç i comunicació amb transport públic de l’interior i d’Europa (turistes) cap al mar de la Costa Brava. En síntesi, la riquesa humana, patrimonial i natural de la Costa Brava s’ha de cuidar, més i millor, si no volen que esdevingui un veritable indret molt degradat i amb molt poca qualitat de vida. A més, tenim el deure de millorar molt la seva insostenible mobilitat.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Jo pregunto

¿És just, democràtic, tolerable, comprensible... que en una democràcia tant les dretes -PP, Ciutadans- com les esquerres -PSOE- obviïn, passin per alt o potser menyspreïn l’opinió i els sentiments de dos milions de ciutadans? M’agradaria obtenir respostes dels partits que he mencionat més amunt, i concretament del president Pedro Sánchez.

JORDI GARCIA

TERRASSA

Els llaços grocs

Però en quin país vivim? Com pot ser que circulin pels carrer escamots de nit, amb la cara tapada i amb objectes tallants i bastons sense que ningú els digui res? ¿Això és un país democràtic? La capacitat humana de fer el ridícul és infinita. Penso això quan veig el Sr. Rivera i la Sra. Arrimadas traient llaços. I això que el primer va dir que aquesta no era la seva feina. Deu ser que té poca feina i s’avorreix.

ÀNGEL MARCO

SANT JUST DESVERN

Canviem d’hora... i d’horaris

Ara que sembla que a escala europea ens plantegem deixar de canviar l’hora al març i a l’octubre, potser seria un bon moment per tornar a parlar d’un canvi que sí que seria revolucionari: avançar l’horari de les nostres activitats quotidianes per entrar a treballar més d’hora, dinar i sopar més d’hora i anar a dormir més d’hora.

A banda dels beneficis obvis que tindria per a la conciliació familiar, també augmentaria la productivitat de les empreses i milloraria la qualitat de vida de tothom. Per començar, dormiríem més i millor.

És cosa de tots. Ens hi posem?

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT