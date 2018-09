Cartes i missatges

Exportar armes

Les 400 bombes làser que ahir eren un risc per a la vida de civils al Iemen avui resulta que ja no ho són. És lamentable l’escàs control i l’arbitrarietat de l’actual i els anteriors responsables del ministeri de Defensa. És il·legal exportar armes a zones en guerra. Què creuen que faran els saudites amb aquestes armes en el conflicte bèl·lic al qual sotmeten els habitants del Iemen?

ANTONI FERNÁNDEZ LABORDA

BARCELONA

Moments de canvis

Potser sí que ens equivoquem. Potser sí que els catalans “de tota la vida” (com ho definiria un amic), encara que no ens ho sembli, fem diferències. Potser sí que ha arribat el moment que molts més pugin a aquest carro de la “construcció d’un nou país”. No cometem el mateix error que ha portat Espanya a veure que Catalunya vol marxar. No cometem l’error de no fer-los sentir estimats i volguts en aquest projecte. No cometem l’error de no fer-los-en partícips. Afegim-los amb noves idees, amb nous reptes.

Segurament el moviment independentista català ha fet moltes coses bé, sobretot en aquests moments de repressió, en què el pacifisme i el diàleg guanyen dia a dia seguidors a la repressió i la humiliació. Ha arribat el moment de buscar nous partícips per a un camí cap a un sí d’àmplia majoria. Aquesta Catalunya independent que busquem és l’evolució de la nostra Catalunya dels anys 70, 80, 90, 2000, en la qual hem compartit les roses d’abril amb les sevillanes de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta és la Catalunya que ens ha fet grans, que ens va unir en les Olimpíades del Peret i que ens pot unir per a aquest gran repte de construir un nou país.

ALBERT SOLÀ COTXARRERA

SANTPEDOR

El vi català

El bon funcionament del sector del vi català fa que visqui un bon moment econòmic. Ha quedat enrere aquella malaltia de molts sommeliers catalans que veneraven les denominacions Rioja i Ribera del Duero i consideraven les DO catalanes de segona categoria. No era estrany anar a un restaurant de categoria de Barcelona i no trobar a la carta de vins ni un sol vi català. Doncs bé, segons l’informe de la prestigiosa companyia Holdings Nielsen, l’objecte de la qual és gestionar la informació sobre les compres del consumidor, es reforça la tendència a guanyar quota de mercat en les denominacions catalanes en detriment de Rioja i Ribera del Duero i el lideratge de les denominacions d’origen catalanes es reforça a Catalunya el 2017.

D’altra banda, la DOQ Priorat i la DO Montsant continuen centrant les preferències catalanes de la guia més influent sobre vins del planeta, la guia de Robert Parker, amb unes puntuacions extraordinàries. Anem pel bon camí.

ANTONI VILANOVA CASALS

BARCELONA

Diada segrestada?

Els unionistes diuen que la Diada ha estat segrestada per l’independentisme. Que la celebració de l’Onze de Setembre és una festa excloent i que els catalans que també se senten espanyols no hi participen perquè la simbologia d’aquesta data només la commemoren els que volen una Catalunya independent. No és veritat. A aquells que s’alegren que hi hagi polítics pacífics a les presons la Diada els importa ben poc. Fan festa perquè ho marca el calendari. Diu Rivera que ells no poden participar en l’efemèride. ¿Sap qui és Rafael Casanova? Quan es dipositen flors al peu de la seva estàtua i se li fa un homenatge és pels seus esforços i sacrificis a l’hora de defensar Barcelona dels seus enemics, casualment els regnes d’Espanya i França encarnats en l’inefable Felip V. ¿Com han de participar en un homenatge a qui va declarar la guerra a l’avantpassat de l’actual monarca Felip VI i va lluitar per no seguir formant part d’Espanya?

ALEJANDRO CABANAS BLOCHLIGER

BARCELONA