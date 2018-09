Cartes i missatges

Pere Macias a Renfe Catalunya

El fet que el Sr. Pere Macias i Arau hagi estat nomenat pel ministeri de Foment de l’executiu espanyol coordinador de Rodalies i Regionals de Renfe de Catalunya considero que pot ser profitós si, lògicament, es fan les inversions que toquen.

Un servidor coneix el Sr. Pere Macias. Ha estat, com a mínim, dues vegades al meu poble ferroviari, Portbou. Macias és un bon tècnic en mobilitat i transport ferroviari, que coneix bé el territori català -tant l’àrea metropolitana com les comarques, especialment les comarques gironines i, sobretot, la zona ferroviària convencional transfronterera de l’Alt Empordà i la Catalunya Nord-, podria donar un impuls a la problemàtica del nostre ferrocarril convencional que connecta amb l’estat francès i Europa.

Espero i desitjo que el Sr. Pere Macias intenti millorar les interconnexions Portbou - Cervera de la Marenda i, sobretot, fer possible que la Renfe i la SNCF dialoguin, de cara a solucionar aquest greu problema.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Ada Colau i la universitat

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer unes declaracions la setmana passada en què deia que una directiva d’una gran empresa es va oferir a ajudar-la a completar la carrera, tot insinuant que això era una praxi habitual, i amb això no ha fet res més que deixar-nos a mitges, ja que ni ha denunciat el cas ni ens ha dit de quina directiva es tractava.

I, cosa més greu, amb la seva declaració amb mitges tintes pot haver afectat la reputació de la Universitat de Barcelona. I això és molt lleig.

XAVIER ARTISÓ I AGUADO

BARCELONA

Els presos

L’exemplaritat cívica i resistent del milió de participants d’aquest any a la manifestació de la Diada ha sigut una mostra més de força. Fora bo que servís d’alguna cosa a nivell polític, ara que ens trobem al preàmbul dels judicis dels presos.

Ha sigut un any molt dur però sempre s’ha lluitat des del pacifisme. Tot això desmenteix la violència i la rebel·lió de què s’acusa els líders polítics catalans injustament.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE

GRANOLLERS

Alberto Sordi i Albert Rivera

Alberto Sordi (1920-2003) va ser un polifacètic actor italià. Com a anècdota sobre el personatge, es pot portar a la memòria aquella ocasió en què va participar en un programa de la RAI, la radiotelevisió pública italiana, interpretant un tema que es deia Amore, amore, amore.

Amb motiu de la Diada, Albert Rivera va deixar anar: “L’amor és més fort que l’odi”. I hi estic completament d’acord, perquè l’amor és un sentiment d’afecte envers una persona a la qual es desitja el millor, just al contrari del que significa l’odi.

Ara bé, cal afegir que la referència a un sentiment tan noble com és l’amor, vinguda d’un individu que expulsa bafarades d’odi en cadascuna de les seves intervencions, és una cosa que resulta inaudita. De fet, no fa altra cosa que posar de manifest la incoherència del seu discurs (per a qui se’l vulgui prendre seriosament).

Si Albert Rivera s’ha volgut inspirar en Alberto Sordi -cosa que em sorprendria- per proclamar la seva màxima amb motiu de la Diada, no hi ha dubte que, llevat del seu nom, la resta entre aquests fets reals i els ficticis ha estat pura coincidència, com d’altra banda ja s’avisa en moltes pel·lícules...

JAUME FARRÉS BOADA

OLESA DE MONTSERRAT