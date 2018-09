Cartes i missatges

Homenatges

El dia 29 hi haurà una manifestació a la plaça de Sant Jaume. Segons els convocants, sindicats policials espanyols, és per “ todo lo vivido juntos ” i per retre homenatge als participants en l’operació Copèrnic. El que no diuen és si “ todo lo vivido juntos ” que fa que aquesta gent es mereixin l’homenatge són les condicions de l’estada als famosos vaixells del Piuet, ja denunciades en el seu moment, o a les heroïcitats que van cometre el dia 1 d’octubre armats fins a les dents davant gent indefensa, presentant-se en pobles on superaven en nombre els habitants, apallissant gent jove, gent gran, àvies i avis per la poderosa raó que tots ells anaven armats amb perillosíssims fullets de paper, altrament dits paperetes de vot. Si l’homenatge es fa pel primer motiu, ho podria mig entendre, si es fa pel segon motiu, i em temo que és així, l’homenatge és de vergonya aliena. Tenen ben a prop la manifestació de la Diada com a model de civisme, espero que s’hi emmirallin.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

El garbuix en el qual estem ficats

És bo ser optimista, si s’és realista, perquè no serveix de res ignorar la realitat. Per tant, siguem optimistes amb la perspectiva d’un futur millor, però analitzem el garbuix en el qual estem ficats.

Del món podem esperar poca comprensió pel que fa a les nostres aspiracions, i més si no aconseguim convèncer ni els més pròxims, els catalans unionistes. Em refereixo als ciutadans, no pas als dirigents polítics, que tanmateix tenen interessos a nivell nacional i poc els preocupen els problemes de Catalunya, si no són per obtenir més vots de la resta d’Espanya. És als ciutadans a qui hem de convèncer perquè entenguin que la independència ens beneficia a tots per igual, econòmicament i administrativament. Hi ha altres nacions que, tot i ser petites, gaudeixen d’un benestar econòmic i social reconegut. L’administració, com més prop del ciutadà es troba, més efectiva i controlable és. Només amb la partida dedicada a l’exèrcit, imaginin quina educació i sanitat tindríem.

Hem d’entendre que els ciutadans unionistes no són l’enemic a derrotar. Són els nostres conciutadans amb els quals haurem de conviure. Què s’aconseguiria assolint la independència si la meitat de catalans no hi estan d’acord?

Ningú ha de cedir els seus drets. Tots hem de tenir l’opció d’expressar-nos en la nostra llengua, com ha estat sempre. Això és el que se’ls ha de deixar clar, no perdrem gens i si guanyarem molt. El canvi només l’aconseguirem junts!

VALENTÍ MIRÓ PLA

BARCELONA

Miquel Dewever-Plana a Palafrugell

A la Fundació Vila Casas de Palafrugell es pot veure l’exposició Exposar-Editar sobre fotografies i llibres del fotoperiodista Miquel Dewever-Plana, en una visió de Llatinoamèrica. Cada sèrie de fotografies exposades té el llibre editat al costat per poder veure-hi el treball final editat en aquest format. Cada llibre recull les imatges i la reflexió del tema tractat. És una exposició que forma part, juntament amb d’altres, de la X Biennal de Fotografia Xavier Miserachs.

Tot just entrar s’hi poden veure les fotografies documentals sobre el Potosí, a Bolívia, tot un testimoni de les dures condicions de vida actuals dels miners. Un altre dels temes mostrats és el de les maras, les bandes juvenils, i la violència que els envolta. Un altre grup de imatges tracten el tema de la identitat, la de la comunitat maia, o la dels indígenes de la selva de Chiapas. Hi predominen les imatges en què el retrat humà és el protagonista; uns primers plans que deixen veure els trets de cada persona, la vestimenta, la forma de viure.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ