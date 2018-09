Cartes i missatges

Menors no acompanyats

Aquestes últimes setmanes s’estan posant en evidència les mancances del nostre sistema d’atenció a la infància i l’adolescència, davant l’arribada de menors migrants que aterren sense les seves famílies. A més de donar les culpes a tercers i organitzar màsters sobre el tema, l’administració hauria de saber com actuar davant d’un problema recurrent, que no és nou. No serveix l’excusa que són una “allau” i que ens desborden.

El sistema no funciona. No accepta les innombrables crítiques que arriben des de tots els àmbits. No vol canviar. El fracàs amb els menors no acompanyats és un exemple més del fracàs del sistema de protecció. Un sistema que també fracassa amb els menors que sí que estan acompanyats pels seus familiars, encara que molts tècnics de l’administració s’entestin a no respectar aquests vincles.

Falta de garanties de defensa, impotència davant l’administració, arbitrarietat en les decisions, una organització complexa, poc transparent i privatitzada, protocols insuficients... Massa coses que obliguen a repensar el nostre sistema i que demanen valentia per canviar el que no funciona. Comencem ja!

FRANCESC CÁRDENAS

BARCELONA

D’intolerants el món n’està ple

En aquest món hi ha gent molt intolerant i pel que es veu Catalunya tampoc es deslliura d’aquesta epidèmia que afecta una part molt important del planeta Espanya. Els llaços grocs no van d’independència, són la protesta visible i pacífica de molts ciutadans en contra de l’empresonament d’uns polítics que no han comès cap delicte. Els llaços grocs van de drets humans i els que arrenquen llaços són aquells que donen suport com a alcaldable de Barcelona a l’home més odiat de França, Manuel Valls. L’home que a Ciutadans i afins avui els cau com l’anell al dit, però demà, o com a molt d’aquí a un parell de mesos, el voldran foragitar del país com han fet els francesos.

A la Ryder Cup, que aquest any se celebra en aquestes dates a França, tots els participants i el públic en general llueixen al pit un llaç groc com a símbol d’homenatge a la golfista Celia Barquín, assassinada fa poc. Esperem que els intolerants, els que reneguen dels drets humans, viatgin a França per arrancar els llaços grocs que tant els ofenen. Crec que no seran benvinguts.

PERE MANUEL GIRALT PRAT

SANT JUST DESVERN

¿Cal estudiar filologia per ensenyar llengua catalana?

Amb la Transició, el país va tenir molt clara la necessitat de formar filòlegs i filòlogues per atendre la sequera lingüística que ens havia deixat el franquisme. I va venir la immersió i les escoles i els instituts van comptar amb especialistes en llengua i literatura catalana. I les oposicions van permetre consolidar departaments de català amb un professorat titulat. Estudiar filologia tenia, per tant, un al·licient professional.

I, ves per on, des de fa uns anys les aules universitàries s’han anat buidant de filòlegs. I el país en continua necessitant. Ensenyament ha pres la decisió d’omplir les vacants amb mestres. No tinc res contra els mestres, ben al contrari, gratitud. Però no s’entén que ocupin les places de català quan a la borsa de treball hi ha graduats, amb el màster prescriptiu, esperant que l’atzar els proporcioni una substitució que no els permetrà la continuïtat necessària per consolidar-se professionalment. M’agradaria saber si el conseller creu que això servirà per crear vocacions filològiques. Perquè, al final, no caldrà estudiar filologia per ensenyar la llengua i la literatura catalanes.

MARIA LLUÏSA CUNILLERA I MATEOS

GRANOLLERS