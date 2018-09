Cartes i missatges

Inoblidable

El dia 1 d’octubre del 2017 serà inoblidable per a tots. Al nostre col·legi ens vam trobar moltes persones disposades a dormir a la porta: finalment només s’hi van quedar els més joves, i els més grans ens en vam anar cap a casa.

A les cinc del matí ja érem una gentada, esperançats, inquiets i amb els nervis a flor de pell. Tots ens preguntàvem el mateix: qui obrirà el col·legi?, d’on sortiran les urnes?, i les paperetes?, i el cens?

Cada vehicle que passava encenia les alertes. Finalment va aparèixer algú amb les urnes i els paquets de paperetes i sobres. Alegria indescriptible, però continguda. A l’hora en punt es va obrir el col·legi enmig d’un esclat de joia. Vam començar a votar, però l’alegria no va durar gaire: l’Estat va començar a interferir i a tancar webs mentre els nostres informàtics les anaven replicant i reobrint en un joc del gat i la rata. La gent votava... i es quedava a la porta del col·legi! Sense que ningú ho organitzés, sempre quedava un bon gruix de gent.

A mig matí havien començat a arribar les notícies dels salvatges atacs de la policia espanyola en molts col·legis i va ser quan vam pensar que havíem trencat definitivament amb Espanya: no sabem quan podrem deslligar-nos-en realment, però mai més res serà igual. Vam saber que la policia era a prop i vam amagar urnes i vots. Finalment vam tenir sort, no van venir i vam poder acabar de votar en pau. Recompte i cap a casa! Un dia que no oblidarem mai. No oblidarem res, i això últim que no ho oblidin tampoc Meseta enllà.

AGUSTÍ VILELLA GUASCH

CAMBRILS

Barcelona ciutat estat

Sembla que algunes de les candidatures a l’alcaldia de Barcelona estan agafant caire de plataforma al voltant de persones a favor de la independència o al voltant d’aquelles que s’anomenen constitucionalistes. Potser no he entès de què van les pròximes eleccions, però no crec que de moment ens trobem davant d’una Barcelona ciutat estat.

Jo, que hi visc, crec que compartim problemes amb altres ciutats mitjanes-grans, problemàtiques com ara l’habitatge, el transport públic, el medi ambient i la salut o la gestió del turisme. No entenc quina aportació a aquest debat pot tenir ser d’un partit dels anomenats independentistes o dels anomenats constitucionalistes.

Sembla que no en tenim prou amb la matraca perpètua sobre aquest tema que ja ha tapat la resta de les problemàtiques i que de moment se circumscrivia a la relació entre Catalunya i l’Estat. Sisplau, tracteu Barcelona com el que era fins ara: una ciutat que s’obre al món i que comparteix problemàtiques i solucions amb altres ciutats d’arreu, no que es tanca amb si mateixa com una cloïssa.

MARGA TORRE

BARCELONA

“Això mai serà Suïssa”

Aquesta és una frase que dèiem sovint o que sentíem dir moltes vegades quan havíem de resoldre algun tema administratiu o relacionat amb l’assistència de la Seguretat Social. Era com si entréssim en un sistema en el qual l’individu n’era part, però no hi tenia gaire rellevància.

No sé com està actualment Suïssa en aquestes qüestions, però sí que conec i visc com a usuari el que és l’assistència primària del meu país. És molt bona, i l’assistència hospitalària, també. Segurament no disposem de tots els recursos necessaris, però els professionals, gestors, administratius, metges i infermers fan una tasca excel·lent.

No és només l’opinió que tinc sobre el meu CAP (Sarrià - Sant Gervasi), també és el parer de familiars, amics i veïns d’altres centres. Tots valoren el servei que rebem com a excel·lent.

ELENA LUNA I MARTÍNEZ

BARCELONA