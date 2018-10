Cartes i missatges

La realitat supera la incompetència

Quina tristor sento com a català. No puc arribar a comprendre els nostres representants polítics. Deuen creure que encara vivim el son dels infants, perquè, si no, per què es mostren tan ineptes? El poble haurem de prendre el carrer per guanyar-nos el respecte, mentre els opositors es troben amb el camp dels seus ideals totalment adobat, i disposats a fer la guerra bruta que tant els agrada. Només hem d’observar com Cs, el PP i Vox manifesten la seva radicalitat, per frenar tot projecte vinculat amb Catalunya. En canvi, nosaltres, després de no haver proclamat la República en el seu moment, i de dur a terme unes noves eleccions acceptades per l’Estat, descuidem els resultats del 21-D.

Els partits, amb un resultat amplíssim que obria les portes al programa d’autogovern previst, s’han anat encallant amb batusses poc aconsellables per al moment actual. Vull fer referència als embolics continuats de desacords flagrants, en els quals perdem totes les energies i compromisos de la ciutadania.

Una majoria confiàvem resoldre una situació força preocupant, per la pressió que exerceix el govern. Ara que la cosa hauria d’agafar un altre to, els partits defugen la realitat d’entendre’s dins el consens previst i necessari per al país. Jo ho considero com el final de tot un procés, per la seva incompetència i deslleialtat.

JOAN JANOHER I SADURNI

VULPELLAC

I el pensament crític?

Què hauria de ser una universitat al segle XXI? Estem en una era en què tot tipus de coneixement arbitrari està a l’abast d’un clic. Ara les classes magistrals estan completament obsoletes, l’enumeració sistemàtica de característiques d’un moviment en un examen és absolutament inútil i la repetició reiterada de conceptes teòrics és una total pèrdua de temps (i de saber). Crec que hauríem de tornar a l’esperit clàssic de l’educació, l’àgora.

Les universitats haurien de ser un espai de debat, de confrontació i de creació, sobretot de creació. Professors i alumnes haurien de treballar de bracet per fer créixer la societat, per aportar un valor afegit al món on estem. La universitat hauria de ser un centre de pensament i avui en dia sembla més aviat un zoo de lloros perfectament entrenats a repetir el que se’ls diu.

MARGARIDA RIOS RIBERA

MATADEPERA

Respectem les emocions

D’ençà de l’any 2000, el consum d’antidepressius ha augmentat un 200%. Esclar que hi ha alguns casos inevitables en què la població ha de recórrer al suport farmacològic, però en moltes ocasions és el sobreproteccionisme mèdic i la seva aburgesada tendència a medicar qualsevol símptoma el que provoca la prescripció de receptes a molts pacients que “l’única” cosa que necessiten és resoldre o minimitzar els seus problemes.

Conflictes com l’atur, la malaltia, la mort d’un ésser estimat, la separació de la parella, les disputes familiars, la baixa autoestima, la soledat... requereixen, segons el cas, un procés de dol, de treball introspectiu o d’esforç conductual i/o conciliatori. Aquest trànsit sovint va acompanyat de tristesa i/o melangia, no necessàriament de depressió.

Així, cal facilitar eines als afectats que no redueixin a una dependència al·lopàtica una cosa tan complexa com les emocions. Fomentem, doncs, l’addicció a la vida i no als medicaments.

ÒSCAR PUJOL ESCANERO

BADALONA