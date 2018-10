Cartes i missatges

L’escó 136

Al Parlament no hi ha 135 escons, n’hi ha 136. El 136è no és a l’hemicicle, ni a la Ciutadella, ni a Barcelona, ni a Catalunya: és a Madrid. L’ocupa un jutge especialitzat a adaptar i interpretar lleis i constitucions de manera “creativa”.

Qui l’ha triat per ocupar aquest escó? Ningú. Una persona no elegida desvirtua el nostre Parlament i té més poder que tot el poble de Catalunya? Qui li ha donat aquest poder? Doncs ell mateix i els nostres diputats, plegant-se a les resolucions en què exigeix el compliment d’unes normes que, pel que diuen els entesos, no existeixen enlloc. Però, com que és jutge, se l’ha d’obeir. Què passaria si els nostres diputats haguessin fet el que havien de fer i allò per què van ser votats? Els hauria empresonat a tots setanta? Una cosa és empresonar-ne uns quants, l’altra seria tancar un Parlament engarjolant-ne els components electes.

La situació és complicada; el moment, difícil, però considero que la solució és a les nostres mans: fer el que hem de fer i, si cal, assumir-ne les conseqüències. Qui no s’hi vegi amb cor que faci un pas al costat. I nosaltres no hem de deixar d’empènyer.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Aterrits per la pluja

Els nostres veïns de Sant Llorenç a les Balears han vist com el comptador de morts i desapareguts no parava de pujar. Injustes són les vides i les destrosses urbanes, però més injust és culpar-ne només la pluja.

S’evidencien les mancances urbanes de moltes ciutats davant els xàfecs, però el problema és d’arrel. Em pregunto: quantes vides més hem de lamentar per tractar el problema del canvi climàtic i actuar? Quan posarem per sobre els interessos mediambientals per damunt dels econòmics? Ara ja no només són els pols que es desfan a milers de quilòmetres. Ara és aquí. Ara som nosaltres. Ara el canvi climàtic fa que l’aigua tregui la vida en comptes de donar-la.

ELENA MUNNÉ

BARCELONA

La Costa Brava, reserva de la biosfera?

He assistit a Torroella a l’acte d’informació del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava. Malgrat que és una bona notícia, se m’han posat els pèls de punta. Les autoritats estaven presents a primera fila amb un munt de plans urbanístics actuals i vigents que estan destruint el litoral amb centenars d’habitatges, hotels i urbanitzacions.

La reserva de la biosfera és una àrea geogràfica representativa dels diferents hàbitats del planeta, que abraça tant els ecosistemes terrestres com els marítims, que forma part del programa L’home i la biosfera, amb l’objectiu de conciliar la conservació i l’ús dels recursos naturals, esbossant el concepte actual de desenvolupament sostenible.

Quina incoherència! Serà o no serà? Mentrestant, entre els pins, les grues van sortint com bolets.

LOLA ARPA

PERATALLADA

Una fàbrica de robots

Mai hem destacat per tenir una educació brillant, però llegir la notícia del creador de l’informe PISA, Andreas Schleider, ha esgotat la meva paciència. Com a estudiant universitària, és indignant llegir i saber de primera mà que l’educació que estàs rebent es basa en la memorització. Schleider defensa que tots tenim la capacitat d’aprendre, només ens cal posar-la en marxa. Però em pregunto: realment l’Estat hi té interès? Som una generació amb ambició, ganes d’aprendre i idees, però les nostres ales pateixen turbulències en el seu vol. Tant de bo tots poguéssim ser humans de primera, i no robots de segona.

LORENA BARRERA

CORNELLÀ DE LLOBREGAT