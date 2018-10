Cartes i missatges

Trencant plats

Realment els polítics no estan a l’altura del nostre poble. Amb tot el que estem rebent per part d’Espanya, amb els presos polítics, amb els exiliats, amb tota la repressió que estem patint, que al Parlament de Catalunya hàgim perdut la majoria independentista és per plorar, per cridar; en definitiva, per indignar-nos enormement. Sembla que ens prenguin el pèl. No entenc que ERC voti amb els socialistes, grans defensors del 155, defensors del rei.

Em pregunto si no ens estan manipulant a tots. Mentrestant, els unionistes fregant-se les mans i Llarena encantat de la vida. Encara li haurem de donar la raó a Aznar quan diu que no cal fer gaire cosa amb els independentistes perquè sempre acaben barallats. Tot això que estan fent els partits independentistes, després de com ens van apallissar l’1-O, després de presons, exili, inhabilitacions... Tot això per acabar així? Fan una arrencada de cavall i parada de ruc. No hem arribat fins aquí perquè els nostres representants s’acovardeixin d’aquesta manera. Amb l’enemic, junts i plantant cara. La llibertat sense creure-se-la no val res!

ROSAMARIA CENDRÓS

BARCELONA

Deixadesa i abandonament a l’estació de Portbou

El dissabte 13 d’octubre a les 6.45 h del matí, quan anava cap a l’estació de Portbou per agafar el tren regional que surt a les 6.57 h, vaig veure una escena lamentable. En el túnel petit d’abans d’arribar a l’estació em trobo el terra molt brut, amb excrements que semblaven humans... A més, en aquest túnel hi havia una il·luminació molt deficient. L’escena era dantesca: deixadesa, abandonament, tercermundisme, sensació d’inseguretat i molts altres adjectius. L’estació internacional de Portbou feia por de debò; semblava un film de terror, però era la realitat.

Davant d’aquesta situació, que es repeteix nombroses vegades, voldria fer una crida cívica a Adif i els responsables de Rodalies Catalunya per dir-los que això no pot continuar. També voldria expressar la meva crítica al govern de Catalunya i, particularment, als Mossos d’Esquadra, per aquest abandonament i sensació d’inseguretat en una estació transfronterera com la de Portbou. Pensem que el transport públic és un pilar més de l’estat del benestar, tant o més important que la sanitat o l’educació. I, per cert, també volia recordar que de les obres de millora d’elevació d’andanes, que havien de començar a primers d’octubre, encara res de res.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Jornades de Patrimoni Cultural

Aquests dies 12, 13 i 14 d’octubre han tingut lloc les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya. Les Jornades se celebren a tot Europa i cada lloc escull un cap de setmana entre el setembre i l’octubre. Les agendes culturals s’han ampliat amb visites guiades, portes obertes, conferències, concerts, teatre i exposicions que mostraven millor el nostre patrimoni cultural en aquest any 2018, que és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.

Ara bé, del nostre patrimoni en podem gaudir cada cap de setmana i molt està al nostre abast quasi cada dia.

En formen part els museus, els monuments i edificis arquitectònics, els espais històrics i naturals, les rutes culturals i gastronòmiques...

Sense sortir de Catalunya, es pot gaudir d’una agenda per a tot l’any si es visiten les meravelles que el país posseeix. El coneixement d’aquest patrimoni fa que es pugui valorar i conservar millor.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ