Cartes i missatges

La nostra sanitat

Fa uns dies volia anar al metge a fer-me una revisió. Soc d’Avià, però entre setmana estudio i visc a Barcelona. Com que al CAP no treballen els caps de setmana, vaig trucar al dispensari del meu barri de Barcelona per demanar hora. Allà em van dir que no podien atendre’m perquè el meu expedient era al poble. Després d’explicar la meva situació, l’única solució que em van oferir va ser fer un canvi d’expedient, però em van dir que no em podria tornar a canviar de CAP fins després d’un any. D’aquesta manera, no podria anar a visitar-me al meu poble perquè el meu expedient seria a Barcel ona. Així doncs, ¿com ho hem de fer els estudiants que vivim entre setmana a Barcelona i tornem al poble als estius i caps de setmana? ¿Només podem anar al metge en cas d’urgència? ¿O cal que fem un canvi d’expedient i no ens puguem visitar més al nostre CAP habitual? Al cap i a la fi, l’única solució que em deixen és venerar la sanitat privada però, com sabem, no hi pot accedir tothom.

LAIA TORNER CAPELLAS

BARCELONA

Menys sucre, sisplau

A partir del 2019 Alemanya prohibirà les begudes ensucrades destinades als nens. Promoure hàbits saludables des de petits és clau per reduir l’obesitat i els problemes alimentaris que tants nens (i adults) pateixen avui dia. Si ens parem a llegir les etiquetes de qualsevol aliment que consumim, especialment aquells dedicats als esmorzars, és alarmant la quantitat de sucre que porten. Potser a Espanya també s’hauria de plantejar aplicar aquest tipus de mesures i reduir el contingut de sucre de molts productes, especialment els adreçats als més joves.

PILAR ROIG SERRA

BARCELONA

Ella és una pilot més

L’Ana Carrasco s’ha convertit en la primera dona que guanya un Mundial de velocitat de motociclisme. És important reivindicar el que aquesta esportista ha aconseguit en un món que, per desgràcia, segueix sent dominat pels homes. Les motos no són cosa de nois ; a nosaltres també ens agraden. Les dones hem demostrat que podem estar al mateix nivell que els homes, malgrat que no tenim les mateixes oportunitats. Si l’Ana Carrasco ha aconseguit ser campiona, podria haver-n’hi moltes més. Espero i desitjo que amb el pas dels anys el fet de ser dona no sigui un desavantatge per poder triomfar i arribar a dalt de tot en el món del motociclisme o qualsevol altra disciplina esportiva.

NAÍS FERNÁNDEZ

BARCELONA

Els deuen un any

Al Jordi Sànchez i al Jordi Cuixart els deuen un any sencer. Aquests dos homes no són polítics, no són violents, són líders socials pacífics i pacifistes, i el dia 20 de setembre de l’any passat van contribuir decisivament a evitar que davant de la conselleria d’Economía passés alguna cosa greu, malgrat els esforços que van fer altra gent, com ara deixar armes a la vista dins vehicles oberts. Això ho sap tothom, i més que ningú ho saben els que els van tancar i els mantenen en presó. De moment, els han robat un any de la seva vida i pel que es veu tenen intenció de robar-los-en molts més. ¿Ho saben aquests lladres que això no els hi podran tornar mai? I que com més temps els tinguin tancats més gran serà el deute? Segur que la justícia no els passarà comptes perquè la justícia són ells; però, i la vida?

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Vox guanya força

Tinc por. Sembla mentida que l’any 2018 el feixisme guanyi cada cop més força a Espanya. L’any passat Vox no aconseguia reunir ni a 100 persones i l’altre dia va aconseguir omplir el Palacio de Vistalegre. No sé què passarà a les pròximes eleccions, el que sí que sé és que el resultat m’espanta.

JUDIT SOLANS DEBÓN

BARCELONA