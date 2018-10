Cartes i missatges

La generació més sensibilitzada

No sé quantes vegades he sentit a dir que som la generació més preparada, la que està més sensibilitzada, la que té més accés a la informació global, a tot allò que està passant. Ens fem tips de defensar les causes més justes, i tenim empatia per donar i vendre.

Per ser una mica autocrítica pregunto: davant les persones que seuen als carrers demanant almoina o que entren al metro i expliquen que no poden alimentar els seus fills i filles, per què fem com si res? Per què ens posem els auriculars i seguim caminant? ¿És que la música que surt d’aquests aparells ens separa, definitivament, de la realitat adversa que tenim davant dels nostres nassos? La generació més sensibilitzada, diuen.

MARIONA MORA VALERI

SABADELL

Prescripció de delictes

En aquests temps de corrupció, repressió i retallades de llibertats, hi ha pocs motius per sentir-nos orgullosos de ser espanyols, i molts els que ens conviden a reflexionar. La sentència sobre els nens robats ens ha fet sentir una profunda vergonya perquè en aquest país passessin aquestes coses i perquè el doctor Vela hagi estat posat en llibertat malgrat que quedés provat que va ser un dels autors del delicte. Hi ha delictes que no haurien de prescriure, com els crims contra la humanitat: ¿Que potser hi ha alguna cosa menys humana que prendre-li un acabat de néixer a una mare que acaba de parir?

Una xarxa per robar nens als seus pares i donar-los a altres persones suposa la implicació de molta gent: metges, infermeres, llevadores, administratius, monges, capellans, etc. A més, per fer-ho durant dècades es necessita un registre d’ingressos a la maternitat, certificats falsos de defunció, registres falsos d’enterraments, partides falses de naixement, registre civil, a més del silenci de molta gent.

A l’Argentina, on també es va donar aquesta monstruositat durant la dictadura, les àvies de la Plaza de Mayo van poder donar-hi visibilitat després de jutjar les cúpules militars i enviar-les a la presó. A Espanya, on el feixisme mai va demanar perdó ni va ser jutjat i segueix ocupant alguns llocs de poder, la sentència absolutòria del doctor Vela, juntament amb la condemna de presó a la nena robada Ascensión López, deixen clar que no hi ha voluntat de reparació.

MIQUEL GONZÁLEZ QUINTANA

MANRESA

El discurs de Pablo Casado

El nou president del PP no para d’atiar el foc en els seus discursos quan es refereix a Catalunya.

Casado explica que als carrers catalans no s’hi pot viure si et comportes com a espanyol, parles castellà, portes una bandera espanyola o no participes en els aquelarres independentistes. És perillosíssim.

A Catalunya hi ha kale borroka, trinxeres ideològiques, adoctrinament a les escoles i als mitjans de comunicació públics, odi entre famílies i amistats trencades per culpa del Procés i no es respecten les lleis i tribunals espanyols. Això és la guerra! Exigeix que no es pressionin els tribunals, declara que a Espanya hi ha una vertadera separació de poders i al mateix temps proclama que s’han d’aplicar les penes màximes als polítics empresonats. ¿En què quedem?

És una gravíssima irresponsabilitat entrar en aquesta espiral de despropòsits i mentides. Casado no s’adona que aquesta actitud seva pot portar conseqüències indesitjables per a la gent pacífica i democràtica. ¿Potser pot justificar una resposta violenta de les forces de l’ordre o de l’exèrcit? Es veu que nosaltres som més perillosos, i a l’enemic, ni aigua!

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA