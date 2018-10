Cartes i missatges

Jamal Khashoggi

Estic llegint Un lloc incert, de Fred Vargas. És una novel·la negra on apareixen cossos esquarterats i el comissari Adamsberg ha de resoldre el cas. El que en ficció pots seguir en una trama policíaca, quan passa a la vida real costa molt d’acceptar.

Hem sabut que al periodista saudita Jamal Khashoggi, que havia desaparegut, el van matar esquarterant-lo al consolat saudita d’Istanbul. Era crític amb la monarquia saudita i per aquest motiu va haver d’exiliar-se del seu país. Vivia entre els Estats Units i Turquia. Al consolat hi havia anat a demanar un certificat d’estat civil que necessitava per contraure matrimoni. El van fer callar per sempre assassinant-lo amb tortures. I ara comença la investigació per saber de qui és la responsabilitat; però em penso que potser passarà el mateix que en molts casos de ficció: la culpa anirà a parar a algun cap de turc i els responsables de veritat quedaran impunes.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

El llenguatge hauria d’evolucionar

Aquests últims dies s’ha generat una polèmica al voltant d’un fet que ha passat al programa Operación Triunfo. A la María, una de les concursants, juntament amb el Miki, els ha tocat cantar el tema Quédate en Madrid de Mecano. Una de les frases de la cançó diu: “ Siempre los cariñitos / me han parecido una mariconez ”. La María va demanar no cantar mariconez perquè creia que era un insult homòfob, i va dir que preferia dir estupidez. A partir d’aquí s’ha generat una gran polèmica a les xarxes socials.

Jo, personalment, penso que la concursant hauria de poder canviar aquesta paraula si no se sent a gust amb el seu significat. És una lletra dels anys 80, i en aquells anys no hi havia tanta consciència social sobre aquests temes. El llenguatge hauria d’evolucionar, i si avui en dia veiem situacions com el cas de mariconez, que s’utilitza com a sinònim de cursi o dèbil, hauríem d’identificar-les com a homòfobes, ja que el que fan és agreujar els estereotips cap a aquest col·lectiu.

AINA LANUZA DOMÈNECH

BARCELONA

Per totes elles

Ahir tocava reconèixer la lluita diària de moltes dones. Dones poderoses que no es rendeixen mai. Que han canviat les llàgrimes per somriures. Que són la viva imatge de la força. Que cada dia s’aixequen amb ganes de vèncer una malaltia que cada any s’aferra a noves vides. Ahir era el Dia Mundial del Càncer de Mama i aquesta carta va per totes elles. Per a totes les que van lluitar. Per les que van perdre la batalla i per les que van aconseguir guanyar-la.

MARIA RODRÍGUEZ PORRAS

BADALONA

La història única

Durant els primers anys de la dècada del 2000 jo encara era una nena i ETA seguia actuant; però jo no era conscient de l’efecte que la banda terrorista provocava fora de la meva terra. Sense saber encara el que la resta d’Espanya i el món coneixia sobre el País Basc, vaig començar a experimentar les primeres conseqüències provocades per la història única que els mitjans transmetien. Passava els estius a la Costa Daurada, a Catalunya, i a l’hotel on ens quedàvem s’hi ajuntava gent de diferents llocs, la majoria espanyols. I sense que jo fos plenament conscient de quina era la situació política al país, diferents nens i nenes em demanaven si tenia armes a casa o si les trèiem al carrer. Aquesta és la història del terror dins d’un mateix país i patida també per nosaltres en la nostra pròpia pell. Tant pel fet de conviure amb el terrorisme com pel condicionament que suposa saber el que molts pensen de tu abans de començar fins i tot a conèixer-te.

ALAZNE SASIETA LASKURAIN

BARCELONA