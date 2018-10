Cartes i missatges

Un any d’injustícia

Ja fa un any que són a la presó. Un any sense veure la família si no és amb un vidre al mig. Un any sense jugar amb els fills petits, sense abraçar-los, sense posar-los al llit, sense llegir-los contes. Un any sense passejar pel carrer. Un any sense veure els amics. Un any sense llibertat. I això per què? Per haver pujat damunt d’un cotxe de la Guàrdia Civil amb l’objectiu de convèncer la multitud que se n’anés a casa. El jutge Llarena, però, hi veu violència, sedició i rebel·lió! ¿No té dubtes? ¿No el preocupa el mal que causa als presos i a les seves famílies? Em pregunto com aquesta persona pot dormir tranquil·lament a les nits.

JOSEP AMETLLA MIQUEL

BARCELONA

La publicitat i el seu poder

Després de cinc anys estudiant publicitat, cada cop em submergeixo més en el món de la comunicació i he arribat a la conclusió que qualsevol professió ha de basar-se en uns codis morals, i que a banda d’això cada persona ha de tenir els seus propis codis. El problema és quan aquesta moral, aquesta ètica, no existeix o s’obvia i la professió es veu marcada per situacions com una publicitat deshonesta o vergonyosa, com el fet de sexualitzar una dona o un home o de mostrar únicament el que es considera “un cos perfecte”. Aquest tipus de publicitat arriba a diversos públics, entre els quals menors d’edat que veuen la televisió, un anunci a les xarxes socials o una tanca publicitària pel carrer i es veuen influïts pel contingut que hi apareix. Si la publicitat té el poder d’educar, influir, persuadir i inculcar a la societat -a través d’imatges persuasives- el cos que s’ha de tenir, el que s’ha de menjar o com s’ha de comportar, fem-ho bé i dins d’uns límits ètics.

MARÍA MIGUEL

BARCELONA

Una Barcelona sense obres?

Carrers tallats, canvis de direcció i obres, aquesta és la realitat de Barcelona. Sense anar més lluny, al carrer de casa estan arreglant una de les voreres. La mateixa que feia uns mesos ja havien arreglat. Evidentment que entenc que les infraestructures públiques s’han de millorar per fer la vida més fàcil i còmoda als ciutadans. Però, a la vegada, no entenc com es poden destinar tants diners a fer una mateixa cosa una vegada i una altra. ¿No seria millor fer-ho bé des d’un primer moment i destinar aquells diners de la segona vegada a coses més importants?

ANNA CASAS PALET

BARCELONA

Publico, i per tant existeixo

Sembla que avui dia acumular likes i visites s’ha tornat imprescindible per existir en la nostra societat. Cada foto, story o comentari contribueix a la nostra marca personal.

És a través de les nostres xarxes que ens donem a conèixer al món, que expressem les nostres opinions o fem públiques les nostres experiències. En definitiva, que diem qui som. Ens hem convertit en una finestra oberta a través de la qual qualsevol pot donar-hi un cop d’ull. I tot el que cal és una pantalla amb connexió a internet.

El que em pregunto, però, és fins a quin punt hem deixat de ser nosaltres mateixos per convertir-nos en allò que publiquem. ¿La nostra identitat online s’ha tornat més important que l’ offline?

JUDIT MARTÍN GIL

SANT SADURNÍ D’ANOIA

Parada de Maragall

Quan vaig a la universitat, he d’agafar el metro a Maragall, a la línia blava. Hi ha una distància tan gran entre el metro i l’andana que sempre veig gent gran demanant ajuda per baixar. No sé per què després de tants anys encara no s’hi ha col·locat res per pujar i baixar més fàcilment.

JUDIT SOLANS DEBÓN

BARCELONA