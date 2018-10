Cartes i missatges

Encara el racisme

Si no tinguéssim les imatges gravades amb el so com a testimoni del succés dels insults racistes al vol Barcelona-Londres de la companyia Ryanair, seria difícil d’entendre que un passatger en ple segle XXI insulti una passatgera pel seu color de pell. La companyia ha anunciat que ha comunicat a la policia britànica l’incident. L’Ajuntament de Barcelona també ha dit que denunciarà el fet davant la fiscalia espanyola.

Si ja resulta inconcebible el fet de la humiliació d’ella, encara ho resulta més que el culpable no fos obligat a baixar de l’avió, i a més que hagués de ser la dona humiliada la que va haver de canviar de seient a causa de la falta de decisió de la tripulació davant del comportament racista. És increïble que encara hi hagi mentalitats tan retrògrades i primitives, ja que fa molt de temps que suposadament es creien deixades enrere. Un pecat col·lectiu, com es pot veure, d’excés d’optimisme o de ceguesa còmoda.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

La dieta dels malalts

Fa una setmana van ingressar la meva millor amiga a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona per operar-la. No soc detractora de la sanitat pública, tot el contrari, sempre l’he aplaudit, encara que a vegades sigui lenta. Del que sí que em queixaré és del que li van posar a la safata del berenar a la meva amiga: galetes envasades -amb colorants, additius i greixos saturats- i un iogurt de llimona -amb sucre en quantitats industrials-. Aquesta no és la dieta que necessita un cos que s’ha de recuperar. Aquests aliments refinats no faran que millori la seva salut perquè no li aporten nutrients, proteïnes o greixos bons. La dieta és clau per a la recuperació física.

RAQUEL PEDREGOSA FABEIRO

BARCELONA

Un problema real

Enguany hem passat per un hivern gelat, una primavera plena de pluges i un estiu sufocant. Fins aquí podem arribar a pensar que el canvi climàtic no és més que una molèstia de la qual hauríem de preocupar-nos un dia d’aquests. Però ens hem trobat amb una tardor en què a les portes de casa nostra ha arribat l’huracà Leslie, que ens adverteix que el pitjor encara ha d’arribar. Pluges torrencials han arrasat les Balears amb més de 200 litres per metre quadrat i a Màlaga el cap de setmana passat van arribar als 400 litres. Mentrestant, quines mesures estan adoptant els governs dels països més desenvolupats? Únicament toquen el tema mediambiental per guanyar vots, però no arribem a veure cap mesura efectiva al respecte. Hauríem de deixar de considerar els diners com el motor que mou aquest món i conscienciar-nos que l’únic que permet la nostra subsistència és el nostre planeta. Així que més ens val que el cuidem entre tots o acabarem patint-ne les conseqüències.

RICARD BADIELLA MALET

TREMP

Tiquets de supermercat

He treballat en un supermercat durant uns quants anys, i he anat veient com a poc a poc s’anava adaptant a les necessitats mediambientals. A la peixateria es va reduir el consum d’aigua, a la carnisseria es van canviar les safates de plàstic per unes de biodegradables i el mateix va passar amb les bosses. Després, però, quan arriba l’hora de pagar et donen un tiquet quilomètric en la composició del qual hi trobem bisfenol A. Aquesta substància és altament nociva i contamina amb el tacte.

El millor és que quan finalment hi ha un dia que necessites recuperar un tiquet, les lletres ja s’hauran esborrat. I jo penso: en plena era de desenvolupament tecnològic, ¿no es poden digitalitzar els tiquets? Al cap i a la fi són aquestes petites accions les que fan del món un lloc millor.

LORENA REINA OLMEDO

MARTORELL