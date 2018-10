Cartes i missatges

Activitats extraescolars: educar en valors

El meu germà, com molts altres nens, nenes i adolescents, juga a futbol com a activitat extraescolar. Molt sovint vaig a veure els seus partits, però, últimament, quedo molt sorpresa amb les actituds d’alguns pares i entrenadors durant els minuts de joc. Insults i altres agressions verbals cap a l’àrbitre o els jugadors contraris estan a l’ordre del dia. ¿És aquest l’exemple que volen donar als seus fills i jugadors? No ho entenc. Considero que aquest tipus d’esports i activitats són l’oportunitat perfecta per, fora de l’entorn escolar, educar als nens en valors com la disciplina, el compromís, la lluita i, sobretot, el respecte.

MARTA NAVARRO

BARCELONA

No ser ciclista a Barcelona

Llegia l’altra dia en aquest diari una carta que escrivia un cicilista que circula per Barcelona. En resposta, m’agradaria explicar que ser vianant o conductor per Barcelona tampoc no és senzill quan hi ha ciclistes involucrats. Són incomptables les vegades que, amb el cotxe, he hagut de fer maniobres in extremis per evitar xocar amb un ciclista que no ha fet cas al semàfor vermell. Creuar caminant determinats carrils bici és tota una odissea (el del passeig de Glòries n’és el màxim exponent). Deixant de banda que per moments em sento enmig de l’esprint final del Tour de França, a terra hi ha pintat un enorme “Cedeixi el pas” que no pot sentir-se més ignorat. Tan difícil és aturar-se?

Evidentment, tant d’una banda com de l’altra hi ha gent que actua bé i malament, i estic d’acord amb el fet que per als ciclistes tampoc no és fàcil. Per tant, penso que està en mans de tots fer un esforç per millorar una convivència a la qual estem destinats.

XAVIER ESPINOSA LLANDRICH

BADALONA

Plàstics d’un sol ús

Ja era hora! Per fi el Parlament Europeu ha fet un pas endavant prohibint els plàstics d’un sol ús de cara a l’any 2021. Diuen que aquesta mesura ajudarà a disminuir la innombrable acumulació de residus que acaben abocats als mars i oceans i que, a part de contaminar els ecosistemes i d’alterar-los, posen en risc milers d’espècies aquàtiques.

Des del meu punt de vista, aquesta mesura és un gran pas endavant per combatre la irresponsabilitat que al llarg dels segles hem anat arrossegant. Però no ens equivoquem, aquesta llei no és un triomf, sinó una de les petites batalles que ja fa temps hauríem hagut d’afrontar per començar a ser més respectuosos amb el planeta i tots els éssers que hi habiten.

NATÀLIA MÖLLER RIBAS

ALELLA

Fent plorar la cartera

Cada vegada que m’he de comprar una targeta de transport públic nova, m’adono de com són de cares. És cert que per als joves encara hi ha descomptes com la T-Jove, que si bé és força útil segueix tenint un preu un pèl elevat (105 € la d’una zona) considerant que els que la compren són… bé… joves. Però vistos els preus de les targetes en general tampoc és que sigui per queixar-se’n. I ara m’abstinc d’opinar sobre les targetes de més d’una zona, que semblen gairebé un càstig per a les persones que viuen o treballen als afores.

Tornant al tema, no estaria malament que l’any 2019 el preu baixés una miqueta més, per tenir una bona notícia encara que sigui. Vull dir a tots els estudiants (i a tots aquells) als que els plora la cartera després de comprar bitllets: no esteu sols! A veure si l’any que ve ens emportem una alegria i tornen a abaixar els preus.

ANNA MALLOL CASAS

BARCELONA