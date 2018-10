Cartes i missatges

Venda d’armes

L’escàndol sobre el comerç d’armes amb l’Aràbia Saudita ha provocat molt soroll, però ara, dies després, de tot això ens en queda només l’anècdota.

Esclar que si es fabriquen armes són per vendre-les, i que si les compra l’Aràbia Saudita o qui sigui és indiferent. El que cal defensar és el respecte pels drets humans, no a l’Aràbia Saudita sinó arreu del món, i respectar els drets humans implica no fer servir armes. Mentre hi hagi fàbriques d’armament hi haurà dirigents sense escrúpols que faran guerres. Per evitar les guerres és imprescindible deixar de fabricar armes i educar la població d’arreu en els valors de la pau.

PILAR PORCEL I OMAR

SABADELL

Educar en el lleure

No fa gaire es va iniciar el curs de l’esplai en el qual soc monitora des de fa gairebé cinc anys. Hem estat preparant aquest nou curs amb ganes i il·lusió des de finals d’agost. I m’agradaria recalcar aquest entusiasme perquè, al final, el que et fa ser voluntari d’una causa com aquesta és la passió. En el meu cas, la passió per l’educació en el lleure, estar convençuda que la teva feina té un fruit en els infants i joves, i la satisfacció que sents quan ells t’ho agraeixen amb un sincer somriure, amb un simple “M’ho he passat genial avui”, o en adonar-te que s’han convertit en personetes que actuen sent conseqüents amb els valors que procures transmetre. Espero i desitjo que a tots aquells voluntaris que oferiu un servei a la comunitat us ompli tant com m’omple a mi, i que, amb aquesta il·lusió que desprenem els monitors a l’inici de curs, puguem construir un entorn saludable i educatiu per a joves i infants que perduri tot l’any.

NATÀLIA MÖLLER RIBAS

ALELLA

Els ciclistes i els cediu el pas

Cada matí em jugo la vida quan he de travessar la Diagonal per no ser atropellada per un ciclista que no s’atura davant dels cediu el pas. Per una banda tenim els despistats que van amb la música o mirant el mòbil i que ni tan sols veuen el senyal. Per l’altra, tenim els ciclistes que tenen la barra de passar per davant del pas de zebra sense reduir la velocitat i fent sonar el timbre perquè els vianants s’apartin.

Els ciclistes sempre demaneu més atenció del vianant però, sisplau, esforceu-vos-hi vosaltres també.

RAQUEL BOTEY LLUCH

MATARÓ

Llengua i televisió

Telecinco ens mostra, sense jutjar però amb sorpresa, com el convidat del programa de TV3 Preguntes freqüents, l’exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, va haver d’esperar a la traducció simultània abans de poder respondre a una pregunta que li havia fet Laura Rosel en català. És un moment en què jo, personalment, no puc identificar cap més error que una mala coordinació entre la presentadora i el traductor. Però Telecinco en fa notícia i, a més, remarca que Ada Colau també era a la taula; tot i que el cert és que no pren part activa en el succés.

M’agradaria establir un paral·lelisme per il·lustrar el que penso de tot plegat. Què passaria si Pablo Motos a El hormiguero entrevistés en anglès Will Smith, convidat asidu al programa? Normalment fan ús de la traducció simultània i ningú s’ha queixat mai. Ningú es queixa perquè el programa ofereixi el seu contingut al públic en l’idioma que aquest espera rebre’l.

És un contracte que s’acorda entre l’audiència i el mitjà escollit, que ara els mitjans espanyols sembla que no entenguin. El Preguntes freqüents simplement fa servir el mateix model.

ALAZNE SASIETA LASKURAIN

BARCELONA