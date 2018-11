Cartes i missatges

Desconcert educatiu

És inqüestionable que cal introduir canvis per millorar l’educació, però per fer-ho, al meu entendre, no calia deixar de banda tot el que s’ha fet fins ara i començar gairebé de nou. Per què caram s’han de plantejar sempre les coses com una disjuntiva -blanc o negre!- entre l’educació tradicional (l’estudi i la memòria), o bé la nova educació (treball per competències), en lloc d’intentar conjuntar i aprofitar el bo i millor de totes dues?

Penso que ja n’hi ha prou de tants canvis en el món educatiu i que és molt poc seriós que, després d’anys de reclamar els exàmens de setembre, ara, quan tot just fa només sis anys que es van reintroduir, es tornin a eliminar altra vegada.

Molt em temo que aquesta falta de criteri i aquest desconcert pedagògics els acabaran pagant d’aquí uns anys, un cop més, els mestres i professors i, el que és pitjor, els nostres alumnes.

JOSEP VILÀ BATLLE

OLESA DE MONTSERRAT

El futbol no és només cosa d’homes

Que el futbol femení està invisibilitzat és una realitat. I una gran part de la culpa d’això la tenen els grans clubs que no donen l’oportunitat a les dones de participar d’aquest esport. És el cas del Reial Madrid, un equip amb una gran trajectòria però sense formació femenina. Em pregunto com és possible que això encara estigui passant, que encara es vegi el futbol com un esport d’homes del qual les dones no tenim ni l’oportunitat de formar part. Potser si un club com el Reial Madrid tingués un equip femení ben preparat es donaria més visibilitat al futbol de dones i a poc a poc aniríem trencant el mite que el futbol és cosa d’homes.

AINA LANUZA DOMÈNECH

BARCELONA

TMB ha de millorar

Cada tres mesos inverteixo més de cent euros per obtenir una targeta de cartró per al transport públic, i això tenint en compte que només necessito la T-Jove d’una zona. El cas és que els abonaments sempre s’acaben deteriorant poc o molt, i si deixen de funcionar només es poden renovar si guardes la targeta original, i tot i així, encara pots tenir problemes per fer-ho. Per exemple, si se’t mulla i el número d’identificació és il·legible més et val començar-te a preparar per pagar-ne una de nova o optar per anar a peu. Un dels problemes és que les dades introduïdes en el moment de la compra no serveixen per generar una base de dades i per tant TMB no pot comprovar la validesa de la teva targeta si no portes l’original en bon estat. Si volen mantenir el cartró que ho facin, però com a mínim que millorin el servei amb la quantitat abonada.

ALAZNE SASIETA LASKURAIN

BARCELONA

Votar és sa

Penso que necessitem una democràcia participativa en comptes d’una de representativa. Ens posen d’exemple Alemanya milers de vegades, però callen coses tan bàsiques com que ells pregunten als seus ciutadans sobre obrir o tancar aeroports que costen centenars de milions als ciutadans, per exemple. La gent ha de poder decidir, o com a mínim orientar el govern. Necessitem una ciutadania involucrada, que hi digui la seva més enllà de triar un partit polític que, inevitablement, no pot abastar tots els matisos dels ciutadans.

BLAI RAMÍREZ I VALERO

BARCELONA

Menús variats

Cada cop és més usual abans d’anar a un restaurant mirar si a la carta tenen opcions per a celíacs, intolerants a la lactosa, vegetarians i vegans. Però aquesta tendència encara no és generalitzada. Cal tenir present que hi ha gent que no ha escollit tenir una dieta limitada.

MARIA LLUÍS

SITGES