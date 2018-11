260x310 8è aniversari de l'ARA: “A tota la premsa sense distinció, a tots els companys periodistes: Salut!” 8è aniversari de l'ARA: “A tota la premsa sense distinció, a tots els companys periodistes: Salut!”

El primer número del diari 'La Humanitat', dirigit per Lluís Companys (el Tarròs, 1882 - Barcelona, 1940), va sortir el 9 de novembre de 1931. Al centre de la portada d’aquell dia inserien, sense cap més text editorial, aquesta frase de salutació: “A tota la premsa sense distinció, a tots els companys periodistes: Salut!” El cartell de promoció (imatge adjunta) que es va difondre des d’uns dies abans anava signat per Châlon Herreros, pseudònim de dibuixant sobre el qual hi ha molt poques referències, tret de les que en dona l’historiador Santi Barjau a 'Els meus cartells', el seu blog d’història del cartell.

Segons ell, és probable que sigui un dels treballs que Marcelino Herreros, nascut el 1905 a la Rioja, va fer en col·laboració amb el dibuixant lleidatà Màrius Châlon, que el 1934 subscrivia (al costat d’Àngel López-Obrero i Julián Oliva, entre d’altres) el manifest de l’Associació d’Escriptors i Artistes Revolucionaris contra l’empresonament del polític comunista alemany Ernst Thälmann i els altres acusats en el procés de Leipzig. El diari 'La Humanitat' era una iniciativa del sector de Companys –hegemònic dins d’Esquerra Republicana de Catalunya– impulsada en oposició al grup del diari 'L’Opinió', portaveu d’un altre sector, minoritari, del mateix partit. La Humanitat es va publicar a Barcelona fins al 24 de gener de 1939.

A l’exili de Montpeller va tornar a aparèixer els anys 1946 i 1947. El dibuix de Châlon Herreros, amb una llufa que evoca amb enginy l’imaginari de les innocentades del cicle nadalenc, pretén projectar una imatge amable d’un diari que naixia en un clima polític agitat. Avui, 28 de novembre, fa vuit anys de l’aparició del primer número de l’ARA, diari que ha renovat els valors d’un periodisme innovador, exigent, cordial, independent i responsable.