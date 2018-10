“Castanyes calentes i grosses” per Tots Sants

[...]

“Calentes i grosses! Qui en vol ara que fumen?” Aquest era el crit d’alarma que abans se sentia pels carrers de Barcelona, que anunciava l’entrada del temps tardoral i avisava que s’apropaven el dies hivernals. Les “calentes i grosses” eren les castanyes, com ja es pot entendre; les dones que les baladrejaven pels carrers no eren les veritables castanyeres; eren, com si diguéssim, el proletariat del gremi, ja que les que es podien anomenar l’aristocràcia de les torradores barcelonines de castanyes, eren tota una altra cosa, una mena d’institució ciutadana. Per això la quitxalla, tot fent mofa de les primeres, com té per costum la família pueril, parodiava la crida dient: “ Calentes i pudentes! / De les vuit les set dolentes. / De les vuit, les set dolentes. / Qui en vol, ara que fumen? ” Les últimes tenien parada fixa i els nostres avantpassats que les varen conèixer, diuen que torraven les castanyes de tal manera, que era una meravella, mantenint amb respecte les tradicionals regles de l’art i no pas tal com són torrades avui, que és tota una altra cosa. [...]