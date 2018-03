Català-Procés, Procés-Català

Comencem a necessitar un diccionari polític que despulli d’eufemismes la retòrica del Procés. Després de conèixer la intenció de la CUP d’abstenir-se en la votació de la candidatura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat, és imprescindible aclarir quina viabilitat té la majoria independentista al Parlament. Les declaracions es basen en eufemismes que intenten no deixar en evidència la mirada a curt dels partits i la diversitat de les conclusions sobre el que ha passat en els últims mesos. Les condicions vitals -diferents a la presó i a l’exili- i l’estructura dels partits estan influint en la posició. Per a Carles Puigdemont deu ser profundament descoratjador que aquells que l’empenyien li demanin pragmatisme. La seva opció és agafar-se al lent procés legal internacional i deixar en evidència la poca qualitat democràtica espanyola. En canvi, a ERC la presó del seu màxim estrateg i la disciplina interna han permès una posició pragmàtica que vol govern amb rapidesa i geometries d’esquerres per fer polítiques dins del marc actual. Uns i altres tenen a sobre una legió de haters a les xarxes dedicats a acusar-los, ara a ells, de traïció. Els ciutadans hi són i es mereixen que els parlin sense eufemismes. Clar i català. La CUP veu una República i una revolució on el PDECat veu una derrota que no reconeix en públic i JxCat proposa una sortida endavant esperant l’ensorrament de l’Estat. Mentrestant, el 155 penetra les institucions i el país funciona al marge de la política.