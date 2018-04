‘Catalans d’Amèrica’. Ramon Xirau

[...]

Vaig arribar a Mèxic el 4 d’agost de 1939. Venia de París amb els meus pares i, abans, de Marsella, on vaig estudiar un any. [...] Vaig obtenir el baccalauréat francès en Filosofia l’any 1942. Després, estudis universitaris. Tesi sobre Descartes. El meu pare mor l’any 1946, en un accident davant la Facultat. De llavors ençà sóc professor de Filosofia al Lycée Franco-Mexicà i, des del 1949, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UNAM. Classes a Mèxic, als Estats Units (Pennsilvània, Califòrnia), a Anglaterra (Oxford), a Itàlia (Bolonya), etc. [...] Escric en diversos camps: filosofia, assaig, poemes. Preferència molt precisa per l’assaig. He estat subdirector del Centre Mexicà d’Escriptors (1955-1964) i professor i director de filosofia a la Universidad de las Américas (1947-1970). Crec, fonamentalment, que hi ha una unió molt precisa entre filosofia i poesia -i religió. Sóc cristià i catòlic. Políticament crec en formes liberals-socialistes. Penso que al món actual ens sobren notícies i ens manquen informes. Potser degut a experiències infantils [la guerra], no crec en cap tipus de violència. Crec en les possibilitats lliures -i necessàriament “dialogants”- de la paraula. [...] Puc dir que Mèxic és també el meu país, sense que per això ho deixi d’ésser la terra on vaig néixer. ¿S’ha pensat suficientment en la continuïtat de contactes entre Catalunya i Amèrica? Per exemple, al segle XVIII, Juníper Serra i els missioners catalans a Califòrnia. Entenc la independència dels països americans com entenc la necessitat d’independència cultural, literària, fins a cert punt política, dels pobles ibèrics. [...] Penso que Catalunya pertany a l’arc mediterrani: Provença, Oc, València, Balears. Crec que aquest món, que prometia unitat no solament cultural, sinó també política, es desmembra al moment de la croada albigesa. Tan nostre és Arnau Daniel com Ausiàs March. [...] Crec en la unitat plural (Oliveira Martins o Maragall) del món ibèric. Crec que hi ha zones de connexió d’un centre cultural i polític a l’altre. Utòpicament, em sembla necessària la molt diversa unitat entre els pobles de la Península. Catalunya es converteix, així, en un dels centres i, també, en una de les zones de contacte. Vista des d’Amèrica, Europa té unitat. ¿No podem somiar, doncs, que Catalunya és el trait d’union més precís entre Ibèria i el Sud de França, Toscana, etc.? ¿No podem pensar en una Europa occidental al mateix temps diversa i unida, és a dir, orgànicament lliure? [...]