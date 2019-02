Cataluña-Companys

[…]

Después de cruzar patios, trasponer puertas, ascender por escaleras, llegamos a un largo ámbito dividido por una reja. A un lado están los hombres a quienes venimos a visitar; a otro, estamos nosotros. Por entre los hierros nos estrechamos efusivamente las manos. Estos hombres son afectuosos, llanos e inteligentes. Han procedido con rectitud y lealtad en el gobierno de su nación. Lo han sacrificado todo por el pueblo. […] Se hallan lejos de la patria. […] España es varia y múltiple. Dentro del área ibérica alientan diversas nacionalidades. Las constriñe en su espontaneidad una estructuración violenta y secular. España tenía antes de la unificación forzada, una espontaneidad que fue reprimida. […] En los individuos y en las naciones la espontaneidad es fuerza y creación. Creación en la política, en el arte, en las costumbres, en lo más íntimo de todo: en el Derecho civil. Las naciones ibéricas habían creado una literatura espléndida. […] Lo vario es lo fecundo. A la variedad creadora sucedió la unificación violenta. Del pleno aire se pasó a la covachuela. Si en la España de los Trastámaras vemos la pasión, el color y la vida libre, la España unificada se nos representa en la ropilla negra y en el bufete cargado de un rimero inmenso de folios oficiales. “Contraria al Derecho y a la Naturaleza -ha dicho Companys- es la concepción unitaria del Estado español”. […] Por la diversidad surgió una espléndida literatura. No podrían todas las fuerzas humanas destruir lo que sin cesar fluye y retoña. En tanto los pueblos ibéricos vivían constreñidos en la uniformidad oficial, en la conciencia de esos pueblos perduraba la antigua autoctonía. […] Desde doscientos o cuatrocientos años se viene discutiendo en torno a los males de España. No ha terminado el debate. Ansiosamente buscamos las causas de la intolerancia, de la dureza y de la superstición. […] No se quiere entrar en el verdadero nexo del problema. El hecho magno es la autonomía de los pueblos españoles. El hecho magno es la reanudación, por encima de cuatro siglos, de la estructura libre, varia y fecunda de la antigua realidad española. […] Cataluña ha marchado siempre, durante el siglo XIX, a la cabeza del movimiento político en España. Sus logros o sus intentos han sido en todo momento nobilísimos. Parte principal tomó Cataluña en la revolución federal de octubre de 1869. De triunfar ese movimiento, llevaríamos más de sesenta años de Revolución. Deploramos el fracaso de la noble revolución de octubre de 1934. […] Por debajo de las voces más ásperas puede circular un intenso amor. […] En el amor a la tierra castellana funda Lope de Vega su “ Di os me libre de Castilla ”. Escribe Lope este verso en las postrimerías de su vida. El Estado en lo antiguo era el Rey. Desdeñado por el Rey, por el Estado, se veía Lope. […] Reconcentrado en su tristeza, sintiéndose herido en lo más íntimo de su alma por un galán de Palacio, amparado por el Rey -él mismo lo dice en su Siglo de oro -, se ratificaría, meses después, anonadado por el dolor, en esa identificación de Castilla con el Estado, que es el propio monarca. ¡Arriba los corazones! ¡Por Cataluña y por todos los pueblos de España! ¡Por todos los pueblos de España en acervo de libertad, de justicia y de progreso!