ABANSD’ARA

1755-1816. Catalunya a Amèrica

Article de Josep Carner (Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970) a La Veu de Catalunya (23-IX-1915). Aquell any Carner va anar a Sud-amèrica per casar-se amb Carmen de Ossa a Santiago de Xile. Fotos dels quatre argentins d’arrels catalanes que Carner esmenta en aquesta peça, sense advertir la circumstància que estaven vinculats a Mataró. D’esquerra a dreta: Juan Larrea (Mataró, 1782 - Buenos Aires, 1847); Domingo Matheu (Mataró, 1765 - Buenos Aires, 1831); Vicente López (Buenos Aires, 1784-1856), fill de catalans, autor de la lletra de l’himne nacional argentí, i Blas Parera (Múrcia, 1776 - Mataró, 1840), autor de la música. L’Argentina independitzada era “terra de promissió” per als mataronins del segle XIX.