Catalunya per les llibertats espanyoles

Catalunya, terra beneïda, poblada de lleialtat, treballa avui per les llibertats pròpies, i les dels altres! Mentre a Andalusia es demana el pa de la desesperació, i en altres llocs no més que el repòs, per a acabar de morir en la misèria, Catalunya vigila pel bé de tots i s’alça, armada de resplendor, en defensa de les comunes llibertats, l’última cosa de substància espiritual que els quedava als pobles ja caiguts de les terres espanyoles. [...] És Catalunya l’única que brega! Allí al Parlament, els únics que no parlen en nom propi són els catalans, perquè saben que tenen tot un poble al seu darrere. Per això, aquestes lleis fetes contra tots, són realment lleis d’excepció per a Catalunya. És ella l’única que demana la responsabilitat que dóna una existència lliure. Fins i tot quan s’alcen aquests tràgics solitaris de les terres espanyoles, no logren, amb les seves predicacions, fer desensopir els pobles. Mireu la dolorida figura d’en Costa, baldat, malferit de la medul·la, com plora, xiscla, declama, es precipita sobre les multituds que s’agiten al seu davant, a Saragossa... L’Unamuno surt de la seva soledat fantàstica de Salamanca per cridar ell també violentament, ell tot sol, davant dels intel·lectuals de Madrid que hi acuden com qui va a un espectacle. “Morirem sense haver vist més que un femer, aquí on hi podia haver una pàtria d’homes lliures!”, diu també un altre gran solitari, el vell educador de les gents castellanes... Tots ells senten allí perduts per a Espanya els ideals de transformació, les necessitats d’una vida nova. Però és aquí, únicament aquí, a Catalunya, que el poble ha comprès fins al moll dels ossos la suprema necessitat de transformar la seva vida. Les energies populars de Catalunya són les úniques forces realment vives que queden a Espanya. Avui els esperits catalans ja no dubten. Entremig de tants perills i tantes injúries, se senten envaïts d’una pietat immensa, ha entrat una vaga i romàntica ambició de voler salvar tot Espanya. Des de Catalunya es veu immensa l’extensió de la península, i el cor defalleix al pensar en tants deserts a travessar, tants rius, tantes muntanyes, tants pobles dormits, tantes persecucions en perspectiva. Però ve un nou afront, ve una última injúria, i aleshores Catalunya, en comptes de rebel·lar-se, torna a somiar com una enamorada en la seva Espanya, en la nova Espanya, en l’Espanya que deurà la seva llibertat a Catalunya.