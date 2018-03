Catalunya necessita ja un Govern que acabi amb el 155

El president del Parlament, Roger Torrent, té previst iniciar avui una nova ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris per intentar la investidura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Torrent es reunirà amb totes les formacions polítiques per veure amb quins suports compta l’expresident de l’ANC, i ho farà malgrat l’anunci d’abstenció de la CUP.

La incògnita serà si després de les consultes, Torrent convocarà el ple que activaria el rellotge per a unes noves eleccions, un escenari que alguns sectors independentistes veuen cada vegada més factible. No és el cas de la CUP, que ahir va recordar a través del seu portaveu Vidal Aragonés que JxCat i ERC tenen altres vies per evitar uns nous comicis. Vidal Aragonés tornava a apel·lar a la desobediència, i és que la impossibilitat de comptar amb els quatre vots dels cupaires per investir Sànchez, obliga Carles Puigdemont i Toni Comín -que no poden delegar el seu vot per imperatiu judicial, mentre que els presos sí que poden fer-ho- a renunciar a la seva acta de diputats perquè l’aritmètica parlamentària permeti la investidura. Una opció que des de JxCat ja han descartat.

L’altra opció seria que Torrent permetés la delegació del vot, malgrat la prohibició explícita de Llarena, però tampoc és una opció viable tenint en compte el recorregut del president del Parlament des que va assumir el càrrec.

Amb l’abstenció dels quatre diputats de la CUP, la formació anticapitalista torna a vetar un presidenciable, però aquesta vegada no és una qüestió de nom -com quan el gener del 2016 va obligar Artur Mas a fer un pas al costat-, sinó que també és una qüestió de programa, perquè consideren que JxCat i ERC tornen a l’autonomisme i estan acatant el 155. Els cupaires es mantenen impermeables en el seu discurs, però demanen unes desobediències que ni Roger Torrent ni la resta de diputats independentistes -especialment aquells que han passat pel Tribunal Suprem, per l’Audiència Nacional i per la presó- estan disposats a acceptar ni consideren factible.

Catalunya necessita un Govern ja que posi fi a quatre mesos de paràlisi institucional amb l’aplicació de l’article 155. És urgent recuperar les institucions i eixamplar les bases. Per fer-ho possible és imprescindible que les tres formacions polítiques -JxCat, ERC i la CUP- parlin clar, per saber si hi ha una majoria independentista o no i, sobretot, per saber quin serà el full de ruta d’aquesta majoria.

Les tres formacions haurien de reflexionar i redefinir estratègies per legitimar els resultats de les eleccions del 21-D, uns comicis que, malgrat que es van celebrar en desigualtat de condicions, perquè hi havia caps de llista i candidats empresonats, van donar com a resultat que l’única majoria efectiva a la cambra és la majoria sobiranista.

Amb polítics empresonats i exiliats i amb un Estat disposat a tot per garantir el seu principal objectiu, la unitat territorial, la situació és excepcional i calen mesures excepcionals.