-Crec en Catalunya -em deia el foraster il·lustre-, perquè he assistit al concert d’un orfeó. (Entràvem al poble, tornant del passeig per la carretera.) ... De no importa quin orfeó. Posem que fos el més primitiu dels nostres. El més antiquat de gust, el més imperfecte en l’execució. La impressió hauria estat la mateixa. Només d’entendre cantar una colla ben associada dels nostres homes i d’entendre-la cantar amb aquell braó, aquell ordre, aquella puresa, tot cor amant o simplement tot cor simpàtic, ja s’obre als millors esperançaments. El primer gran instrument d’educació popular a Catalunya ha estat el Cor. El segon serà la Biblioteca popular. -Ja es veurà l’efecte d’aquestes noves institucions solament en un quart de segle! I això, en uns pobles com els nostres, sense el problema de l’alcohol. Llàstima viva que a aquests dos grans instruments no hagi acompanyat un altre. Els pobles de Catalunya no han tingut encara el Periòdic popular educador. Compareu les cançons que canten en sos cors amb els setmanaris que llegeixen en ses barberies.