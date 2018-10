Catifa vermella per al melòman Jorge Fernández Díaz

L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz queda descansat en una peça de portada a 'El Mundo' en què assegura que va visitar Jordi Pujol per frenar el Procés i ell li va respondre que la decisió estava presa. Em resisteixo a dir-ne entrevista, de la col·lecció de declaracions que deixa anar, perquè en cap moment el periodista l'encara als fets, que desprenen una aroma d''eau de clavegueram' sobre la seva gestió. Les gravacions en què se'l veia orquestrant persecucions policials contra enemics polítics s'esmenten de passada i es diu que són retalls descontextualitzats. El vergonyós assumpte dels diners suïssos de Trias, protagonitzat pel diari a partir d'una evident filtració policial, s'explica com si hagués estat tot veritat, malgrat el ridícul comès posant en portada un número de compte corrent que ni tan sols tenia el format correcte del banc al qual pertanyia teòricament. L'exministre es presenta a si mateix com el policia bo, carregat de bones raons i carinyo, que topa amb el pèrfid tancament nacionalista. Un metre més endavant, el periodista va desenrotllant la catifa vermella, perquè Fernández Díaz la trepitgi sense fer-se mal a les plantes dels peus. El discurs, a més, està perfectament perfilat i sembla fruit d'unes quantes hores davant del teclat, més que no una conversa espontània, però aquesta és només una sensació personal. Ja se sap que el melòman Fernández Díaz té una especial oïda per a l'afinació.

SOS

Val la pena retenir el titular “La relació Moncloa-Generalitat flueix aliena als ultimàtums” que publica 'La Vanguardia' en portada. És un interessant intent de salvar la legislatura tant a Barcelona com a Madrid. Una nova mostra més de la fira Dialogàlia, que topa amb el titular del gran rival, 'El Periódico', quan escriu “Tambors d'avanç electoral a Catalunya”.