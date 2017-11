Centenari de la novel·la catalana

El 13 de juny de 1862 aparegué al Diario de Barcelona un anunci, redactat excepcionalment en català, que deia “LA ORFANETA DE MENARGUES, O CATALUNYA AGONISANT” = Novel·la històrica, escrita per Antoni de Bofarull = dedicada als infants orfens del Principat de Catalunya.” [...] Feia prop de quatre segles que no hi havia novel·la en català, i vint-i-nou anys de la publicació de l’ Oda a la Pàtria ; vull dir que l’arrencada de la novel·la no fou pas fàcil i que calgué l’entusiasme d’Antoni de Bofarull per a aconseguir que fos feta la feina d’escriure’n una. Sobre un tema típicament renaixentista -la derrota de Jaume d’Urgell i la pujada dels Trastàmara, amb l’episodi famós de Fiveller- l’historiador que era Bofarull intentà de seguir els passos de Walter Scott en la novel·la històrica, amb una certa esperança de fer un bon paper com a novel·lista, tot i que només hi era declarat un propòsit històrico-polític: el de la Renaixença. [...] La reposada i humana dignitat de la narració recorda Walter Scott -amb una tècnica més elemental- i potser encara més Manzoni, però passats per una visible mentalitat catalana. [...] El que crida més l’atenció és que, tal com és escrita, diríeu que ho havia estat trenta anys abans. De tot el tomb que havia fet la novel·la al món d’ençà de l’inici de la Renaixença -Balzac, Stendhal, Dickens, George Sand, Thackeray, Gògol, les Brontë, Hawthorne, Sué, Dumas, etc.-, no n’hi trobem ni el més mínim rastre. La Renaixença, quan s’iniciava, estava “al dia”, però en els anys que passaren fins a la instauració dels Jocs Florals no s’havia mogut de lloc: després li calgué refer-se, lentament, del retard. Quan pensem que L’orfaneta de Menargues és pràcticament contemporània de Les misérables de Víctor Hugo, del Dominique de Fromentin, d’ El molí sobre el Floss de George Elliot, de les obres de Flaubert i de Turguèniev, i dels inicis de Meredith, de Tolstoi i de Dostoievski, ens adonem, amb un punt de tristesa, de com anaven les coses un segle enrere, i del risc que vam passar. I també, és clar, del camí que hem fet en un segle. [...] I no és d’això que volia parlar: només volia recordar que, ara fa cent anys, va aparèixer la primera novel·la escrita en català d’ençà dels temps del Tirant. En tan poc temps, la collita ha estat considerable i hem fet molt de camí. Fa de bon recordar, en el centenari.