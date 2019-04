Clavegueres de l’Estat i qualitat democràtica

Sento Pablo Iglesias clamant contra l’estructura policial, política i mediàtica de què Podem ha estat víctima i el noto especialment escandalitzat pel silenci dels altres partits davant aquest greu cas d’espionatge contra el seu partit, ordit des de les clavegueres de l’Estat en època del ministre Jorge Fernández Díaz. Iglesias se sent clamant al desert, sobretot perquè l’actual ministre de l’interior, el socialista Grande-Marlaska, ha tingut el valor de donar per desmantellada la “policia patriòtica”. El concepte de pàtria que tenen alguns espanyols el coneixem bé, a Catalunya, però ara resulta que també l’estan descobrint espanyols d’esquerres que conclouen que la conxorxa contra ells “fa mal a la qualitat de la democràcia”. On hem sentit abans aquesta frase, nosaltres?