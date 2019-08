Closed Arms

Vostè diu, senyora Carmen Calvo, que l’Open Arms no té “permís per rescatar” immigrants. El permís per rescatar l’atorguen els governs com el seu. La diferència entre governs com el seu, que es diu d’esquerres, i governs de dretes, quina és, excepte les paraules? El seu govern no “dona permís per” rescatar. D’altres “ho prohibeixen”. El resultat no canvia. Només la dosi de cinisme.

Si l’'Open Arms' no té permís per rescatar, ha d’obeir? Si no obeeix, s’enfronta a una multa. Llavors, els socis de l’ONG, que paguen perquè rescati, hauran de pagar perquè pagui la multa. A la pràctica, doncs, la multa els condemnarà a no rescatar. Si obeeix, els immigrants s’ofegaran al mar. No rescatar podent-ho fer és el mateix que ofegar? La diferència és la mateixa que entre “no donar permís” i “prohibir”. El resultat també és el mateix: la mort.

Si l’'Open Arms' no té permís per rescatar, ¿pot ser, igualment, al Mediterrani, observant com la gent de les barques s’enfonsa? ¿Els pot tirar salvavides o aigua? I si l’'Open Arms' es troba, per exemple, amb el iot de la família reial, que sol navegar, també, pel Mediterrani amb finalitats recreatives i pictòriques i la tripulació d’aquest iot demana ajuda perquè, posem per cas, algú (una de les princeses, infantes, reines o minyones del vaixell) ha caigut a l’aigua, ¿l’'Open Arms' en aquest cas sí que té permís per rescatar? En aquest cas, ¿en té l’obligació, de la mateixa manera que la tinc jo si em trobo un avi ofegant-se a la piscina o al riu? I anant més enllà, ¿el iot de la família reial ha de procurar no trobar-se amb cap pastera al Mediterrani, perquè tampoc no té permís per rescatar i la foto seria lletja? Finalment, m’agradaria preguntar-li el següent. Basant-se en la seva experiència, ¿com se li pot explicar aquesta contingència del “permís per rescatar” a un nen o un adolescent, senyora ministra, sense fer servir un argumentari gaire, gaire, gaire fatxa?