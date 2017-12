Nou llançament de míssil de Kim Jong-un. Amb aquest ja són 86 els míssils llançats pel règim de Corea del Nord. Hi ha nou potències nuclears al món. Aquesta és l’única que continua realitzant proves atòmiques.

Per celebrar l’èxit aconseguit amb els seus últims coets, Kim Jong-un va organitzar una multitudinària celebració de focs artificials en què es van llançar coets, aquest cop de pirotècnia, sota els aplaudiments dels seus sotmesos ciutadans i militars. Aquell dia no calia portar la llibreteta per anotar qualsevol bestiesa que pogués dir el líder suprem. Calia tenir les mans lliures per poder aplaudir. El règim de Kim Jong-un és tan esperpèntic i dantesc com aterridor.

Hi ha una veritable preocupació internacional, perquè els avenços tecnològics dels coets del dictador coreà tenen un abast cada vegada més gran i també més capacitat destructiva.

Quin és l’objectiu? ¿Pretenen de veritat llançar un míssil nuclear sobre territori nord-americà? Els mitjans de comunicació americans presenten un boig, un gran dictador estil Chaplin, però alt, gros i sense bigoti. Igualment boig.

Els serveis d’intel·ligència americans hi insisteixen: Kim Jong-un no és ni un psicòpata ni un suïcida. Senzillament, busca demostrar als Estats Units el seu potencial destructor per no ser destruït. És una estratègia política ben antiga. Crear un enemic per justificar el meu poder, la meva cursa armada i les meves hostilitats. Ataco perquè l’altre em vol destruir. Quan Trump respon amb amenaces no fa més que confirmar la profecia que a Kim Jong-un li interessa fomentar.

És l’altre qui m’obliga a fer el que no desitjo. Una coneguda estratègia política que sol acabar sempre de la mateixa manera: amb el més fort aixafant a qui es presenta com a víctima. Esperem que sigui realment només una estratègia de defensa que no acabi malament.