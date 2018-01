Colau i el naufragi de l’acord pels pressupostos

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tenia ahir un rostre greu durant el ple. Després de setmanes de negociacions per tirar endavant els seus primers pressupostos per la via ordinària gràcies a les abstencions del PDECat i ERC, el PSC va decidir despenjar-se’n a última hora i fer naufragar l’acord. Colau haurà de tornar a activar una qüestió de confiança per aprovar els comptes.

L’intercanvi de retrets més agre va ser entre el portaveu socialista, Jaume Collboni, i el tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello. El canvi d’opinió de Collboni sembla més una venjança per la seva expulsió del govern municipal que una decisió presa pensant en el bé de la ciutat. Sigui com sigui, aquestes coses formen part del joc polític, i Colau hauria d’haver previst que Collboni li faria pagar el seu defenestrament. És veritat que els comuns partien ja d’inici d’una situació objectivament difícil per governar la ciutat, amb només 11 regidors i un ple molt fragmentat, on per formar una majoria s’havien d’ajuntar fins a quatre grups. I a sobre s’ha trobat amb moltes dificultats per imposar una agenda local barcelonina en ple procés sobiranista. La prova és que ahir el PSC, per justificar la retirada del seu suport, li va retreure a Colau haver-se plegat als independentistes. Els mateixos arguments, per cert, que va fer servir Ciutadans.

L’alcaldessa, doncs, ha tornat a xocar amb els límits que imposa la política catalana, just quan més concessions havia fet per obtenir l’abstenció de l’oposició i en especial del grup de Xavier Trias. A un any i mig de les eleccions, doncs, a Colau se li acaba el temps per portar a terme els seus projectes més ambiciosos, la majoria encara en un estat embrionari, i potser per això ha decidit apostar pels que són alhora realitats i elements estratègics del futur de la ciutat, com ara el Mobile World Congress i, en general, tot el sector de les noves tecnologies.

Després del bany de realitat d’ahir, l’equip de Colau ha de demostrar que és capaç de fer compatible la seva agenda de canvi social amb l’entesa amb tots els actors econòmics de la ciutat. La mateixa cintura que ha demostrat amb Trias i Bosch, l’ha d’aplicar ara a tirar endavant un projecte de ciutat moderna, habitable i amb una economia avançada i competitiva.