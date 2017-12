Començar l’any amb el Club Editor

L’editorial Club Editor va tancar l’any posant en circulació tres llibres de referència que seran igualment imprescindibles per a l’any que comencem: Cartes a Mahalta de Màrius Torres i Mercè Figueras, i noves edicions de La mort i la primavera de Mercè Rodoreda i El mar de Blai Bonet, dues de les novel·les més importants de la literatura catalana del segle XX.

Les Cartes a Mahalta formen un epistolari que recull la correspondència que van intercanviar, al llarg de sis anys que inclouen els de la Guerra Civil, el lleidatà Màrius Torres i la gironina Mercè Figueras quan tots dos es trobaven reclosos al sanatori per a tuberculosos de Puig d’Olena. Els amants vivien al mateix lloc, però sovint estaven separats per les llargues cures de repòs que els calia fer i aleshores es comunicaven per escrit, gràcies també a una infermera amatent, Enriqueta, que els feia de correu. Les cartes entre Figueras i el poeta Torres ens permeten no tan sols guaitar dins la intimitat commovedora de dos enamorats que festegen a pesar de la malaltia que els condiciona, sinó també conèixer de primera mà la veu escrita de Mercè Figueras, que Màrius Torres convertiria en la mítica Mahalta a la qual s’adrecen alguns dels seus millors poemes. El volum, a més, s’ha de llegir juntament amb un altre epistolari ja publicat per Club Editor, les Cartes a Màrius Torres de Joan Sales, fundador de l’editorial i autor de la imponent Incerta glòria, una altra de les fites de primer ordre de la novel·lística catalana del segle passat, que Maria Bohigas (actual directora de Club Editor i neta de Sales) també va recuperar fa uns anys en una edició definitiva.

Com són definitives també les encara recents edicions de les novel·les de Mercè Rodoreda i Blai Bonet. La mort i la primavera, que s’acompanya aquí d’un epíleg d’Arnau Pons, és l’enlluernadora obra mestra que culmina tota la narrativa rodorediana i que obliga a llegir-la i rellegir-la (la novel·la i l’obra sencera de l’autora) amb tota l’amplitud poètica i la profunditat filosòfica que conté i que n’anima l’escriptura. Extremadament delicada i atroç al mateix temps, es tracta d’una novel·la difícilment comparable amb qualsevol altra de la literatura europea del seu temps (tal vegada L’aiguamoll definitiu, de Giorgio Manganelli, podria d’alguna manera emparentar-s’hi) i que exerceix una fascinació crua i irresistible en el lector que es rendeix al món líric i al·lucinat que es desplega a les seves pàgines. Per la seva banda, El mar de Blai Bonet (que en aquesta nova edició inclou nou capítols inèdits i un altre epíleg, brillant, a càrrec de Xavier Pla) és una exhibició tan sofisticada com salvatge del talent del seu autor a l’hora de mostrar la condició humana en la seva màxima plenitud i puresa, i de fer-ho amb una llengua, la catalana, duta també al màxim de la seva expressivitat, tant pagana com divina. Un altre capolavoro que, com passa en general amb el catàleg de Club Editor, el lector farà bé de no deixar passar.