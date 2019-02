Comparant manifestacions de Madrid i Barcelona

AQUEST CAP DE SETMANA ha corregut l’opinió que el que estava a punt de passar a Madrid era el mateix que ha passat a Catalunya aquests últims anys: unes masses manipulades han agafat una bandera i han aixecat un mur de divisió, mentre que la gent que s’estima els matisos pateix perquè clama en el desert per la concòrdia. (Mans blanques, on éreu quan Sánchez més us necessitava?) La comparació no s’aguanta gaire sobretot per una diferència fonamental: a Catalunya, la lluita ha estat perquè pugui votar tothom, i a Madrid ha estat perquè no pugui votar ningú. La primera va ser pacífica, i la segona abona la violència policial i la represàlia judicial. A la dreta, ja sabem que Aznar és el director i Casado, Rivera i Vox els actors. Ara que la manifestació ha punxat, ¿tornarà el Sánchez decidit del “No és no” o deixarà que Felipe continuï actuant de president a l’ombra?