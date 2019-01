El cap de setmana obliga a posar l’accent en la feina d’un grapat d’equips de formació que han tingut recompensa per la seva bona feina. L’Snatt’s Femení Sant Adrià i el Coalci CB Sant Josep es van proclamar divendres campions del 56è Trofeu Molinet, el campionat de minibàsquet més antic d’Europa. El Basket Almeda va agafar el relleu dissabte i es va endur la tercera edició del Women’s U18 International Tournament, un esdeveniment que comença a fer patxoca. El Divina Seguros Joventut no va poder arrodonir la seva participació en el 40è Torneig Júnior Ciutat de l’Hospitalet quan va superar ahir l’Herbalife Gran Canària a la final, però la seva trajectòria també mereix tots els elogis del món. La festa del planter català continuarà avui als campionats d’Espanya infantil i cadet, on els quatre combinats catalans es penjaran entre tres i quatre medalles. Els dos combinats femenins disputaran la final, com l’equip masculí cadet. Els nois del conjunt infantil, per la seva banda, competiran per la tercera plaça.

En categories de formació el treball no s’ha de mesurar únicament pels resultats esportius, però tots aquests èxits ajuden a entendre l’èxit d’un model formatiu molt arrelat a casa nostra. Els clubs fa anys que treballen molt bé i aposten fort a l’hora de dedicar recursos i bons professionals als equips de base. A més, l’itinerari formatiu de les diferents seleccions catalanes ha fet un salt qualitatiu sensacional. Des de la detecció fins a la competició, la coordinació entre tots els estaments implicats és d’una solidesa irrebatible.

Un dels punts en comú de tots aquests entrenadors de formació d’èxit és que utilitzen la competició per formar. El torneig és una excusa per accelerar els processos d’aprenentatge, un repte que empeny la canalla a donar el seu màxim. Competir i formar no són antònims i poden anar de bracet. Aquests tècnics demostren dia a dia, sense contradiccions, que es pot formar competint sense cap mena de problema. La seva prioritat no és el resultat sinó la millora de la seva primera matèria.

Una de les obsessions de la Federació Catalana és encertar-la en els entrenadors de les categories de formació. El secret per treballar en la direcció correcta és trobar un equip de persones amb talent que estigui implicat i coordinat. Un cop reunit, dotar-lo de les eines i la motivació necessàries perquè faci la seva feina amb passió.