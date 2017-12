Comprar, consumir i reciclar o la fi de la vida als mars i oceans

Entitats ecologistes denuncien que el mar s’està convertint en un gran abocador d’escombraries i calculen que cada any uns 6,4 milions de tones de brossa d’arreu del món acaben als mars i oceans. Un 85% dels residus que arriben al mar són plàstics i, d’aquests, gairebé un 50% són envasos de begudes i bosses. Si continua aquest ritme d’abocaments, els experts pronostiquen que el 2050 ja hi haurà més plàstics que peixos als oceans.

Des del mes de març a Catalunya està prohibida la distribució gratuïta de les bosses de plàstic en tots els comerços, com a mesura per desincentivar-ne l’ús. Pel que fa als envasos, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució va impedir que el Parlament iniciés un debat en comissió parlamentària sobre la implementació d’un sistema similar a l’alemany, que permet retornar l’envàs buit a la botiga i recuperar l’import pagat en el moment de la compra en concepte de dipòsit. Aquest sistema, que ja funciona a Alemanya des del 2003, ha permès que es reciclin uns 3.000 milions d’ampolles i llaunes que abans acabaven abandonades en carrers, places o platges. La imposició d’un dipòsit de fins a vint-i-cinc cèntims als envasos ha fet que se’n redueixi l’abandonament.

És evident que cal un canvi de rumb, i per això més de 15.000 científics de 184 països han signat un treball -l’article científic amb més autors que s’ha publicat mai- en què alerten la humanitat dels efectes del canvi climàtic. A Catalunya entre el 1990 i el 2013 les emissions d’efecte hivernacle han crescut un 9% i el nivell del mar ha pujat 4 centímetres per dècada. Les projeccions de futur preveuen una greu reducció dels recursos hídrics i un augment de les onades de calor i incendis, així com un increment dels problemes de salut amb episodis d’asma o d’al·lèrgies. Per fer front a aquest panorama, a finals de juliol el Parlament va aprovar la llei del canvi climàtic amb 122 vots a favor i només les 11 abstencions dels diputats del PP. Aquesta setmana el TC l’ha suspès cautelarment, perquè està previst que a principis del 2018 hi hagi un avantprojecte de llei estatal de canvi climàtic. El problema és molt seriós i requereix respostes serioses. Cal actuar tant a nivell individual com des de les administracions públiques abans no sigui massa tard.