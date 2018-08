Compte si Trump és ideòleg per al neofeixisme espanyol

260x366 Dean Baquet, editor del 'New York Times' / NRKBETA / WIKICOMMONS Dean Baquet, editor del 'New York Times' / NRKBETA / WIKICOMMONS

El 'New York Times' creu que les multituds han incrementat la seva ira contra els periodistes. I ho atribueix a la retòrica –verborrea, més aviat– de Donald Trump, que va titllar els periodistes d'"enemics de la gent". Això, a la República del 'We the people', és molt greu. El diari consigna uns incidents a Tampa (Florida) en el marc d'una intervenció pública del president americà. Alguns dels rostres televisius, sobretot els més reconeixibles, ja porten guardaespatlles quan han de fer les seves connexions en directe. Per si de cas. L'editor del 'New York Times' va adreçar a Trump una carta en què, en termes duríssims, el renyava per haver creat aquest clima d'hostilitat que s'havia encomanat a altres parts del món. "Posa vides en risc, corca els ideals democràtics de la nostra nació i erosiona una de les exportacions del país més valuoses: el compromís amb la llibertat de premsa i d'expressió".

Aquesta setmana, un dels fotògrafs del diari, Francesc Melcion, va ser agredit per un taxista en vaga no especialment conscient que –en la mesura que ocupava la via pública– era un subjecte d'una notícia susceptible de ser retratat. No crec que hi hagi un vincle directe entre una cosa i l'altra, perquè els populismes neofeixistes que s'estan forjant a Espanya encara no han incorporat l'assenyalament del periodista de manera sistemàtica. Però, tenint en compte la capacitat d'irradiació cultural dels Estats Units, tot arribarà. El polític autòcrata denigra, en primera instància, la informació: en la mesura que no hi ha una sola veritat, qualsevol versió és bona, calculen. El segon pas, esclar, és l'assenyalament del periodista. Només cal veure les tèbies condemnes a la recent agressió d'un policia a Jordi Borràs per veure com s'està desplaçant el punt de pressió. Reaccionem-hi, periodistes i lectors.